Am Mittwochabend um kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwache 1 zur Unterstützung für den Rettungsdienst in die Heidensteilstraße in Idar-Oberstein alarmiert. Ein Mann musste nach einem chirurgischen Notfall mithilfe der Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet werden. Der Notarzt schwebte mit dem Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxembourg ein. Die Luftretter waren kurz vorher im Kreis Birkenfeld im Einsatz und befanden sich auf ihrem Rückweg zu ihrer Heimatstation bereits in Höhe Trier, als sie nach Idar-Oberstein alarmiert wurden. Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Landung des Helikopters und die Dauer des Einsatzes vollständig ab. Der verletzte Mann wurde in eine chirurgische Spezialklinik gebracht. Da der Hubschrauber nachts nicht fliegen darf, war hier noch einmal besondere Eile geboten. Bevor es für ihn in den Feierabend in Luxemburg ging, musste er noch nachgetankt werden, nachdem der Patient abgeliefert worden war.