Kulturgemeinschaft lädt ein Reichenbacher Weihnachtsmarkt ist ein Publikumsmagnet Gerhard Müller 30.11.2025, 18:10 Uhr

i Dichtes Gedränge herrscht bei Einbruch der Dunkelheit um die wunderschön geschmückten Marktstände und aufgebauten Zelte. Gerhard Müller

Die Kulturgemeinschaft Reichenbach kann nach stockendem Beginn der 36. Auflage des Weihnachtsmarktes zufrieden sein. Am Nachmittag und Abend ist der Platz mit den 20 Marktständen voll und die Beschicker sind zufrieden mit dem Verkauf.

Reichenbach. Nieselregen herrschte in diesem Jahr auf dem von der Kulturgemeinschaft (KGR) organisierten 36. Auflage des Reichenbacher Weihnachtsmarktes vor. Durch diese nicht gerade idealen Bedingungen für eine Freiluftveranstaltung blieben doch einige Besucher aus.







Artikel teilen

Artikel teilen