Der Kesselhaken, auch Hal genannt, war bis in die Frühe Neuzeit eine Vorrichtung zum Aufhängen des Kessels. Historisch hat er auch Bedeutung für Besitz und Erbrecht. Im Ofenmuseum werden nun besondere Stücke ausgestellt.

Mit der Sonderausstellung Feuer, Licht und Wärme im Reichenbacher Ofenmuseum können die Besucher tief in die Kulturgeschichte des Feuers eintauchen. Im Nebenraum hat Museumsbesitzer Wolfgang Lengler fünf ganz seltene Kesselhaken ausgestellt.

Der Kesselhaken – auch Hal – war ein über die Generationen gültiges Symbol für das Besitzrecht am Haus und musste bei einer Feuerbrunst unter allen Umständen gerettet werden. Ebenso groß war seine Bedeutung im ländlichen Brauchtum, da er in den Ablauf von Verlobungen, Hochzeiten und Hofübergaben unmittelbar einbezogen wurde.

Die offene Feuerstelle hatte früher eine große Bedeutung. Sie war der wichtigste Ort des Hauses. Mit einer offenen Feuerstelle, die durch eine Takenplatte mit einem zweiten Raum verbunden war, heizten unsere Vorfahren gleich zwei Räume. Der zweite Raum blieb somit rauchfrei. Über dem offenen Feuer, meist die Küche, war ein Hal angebracht, an dessen Haken das Mittagessen zubereitet wurde.

Eigens angefertigte Stücke

Je nach benötigter Hitze konnte der Kochtopf mithilfe des Hals nach oben beziehungsweise näher zur Feuerstelle verschoben werden. Im Ofenmuseum ist nun unter anderem ein sogenannter Kettenhal, der um 1780 entstand, zu sehen. Ein ganz besonderes Stück ist der Sägehal aus der Barockzeit. Dieses sehr gut erhaltene Stück von 1750 ist viermal gepunzt und mit einer Sterne-, Punkt- und Strich-Verzierung ausgestattet. Außerdem ist ein Drehhal von 1800 und ein ganz alter Sägehal von 1668 zu sehen.

Museumsbetreiber Wolfgang Lengler hat auch einen Hochzeitshal von 1750 in seinem Fundus. Aus Platzmangel kann ein museales dreiteiliges Sägehal nicht neben den ausgestellten Halen gezeigt werden. Das große Exponat hatte während der Barockzeit seinen Platz in Großkantinen von Herrenhäusern und wird wegen seiner Größe zurzeit in einem separaten Raum aufbewahrt. Geöffnet hat das Ofenmuseum in Reichenbach bis zum ersten Advent an allen Sonntagen von 10 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt wird nicht erhoben.