Die Reichenbacher Vereine richten am Samstag, 24. Mai, ihr erstes Frühlingsfest in und rund um das Gemeindehaus aus. Die Schirmherrschaft übernimmt Ortsbürgermeister Uwe Nees – und alle Ortsvereine bringen sich ein. Für Organisation und Rahmenprogramm des Festes zeichnet die Kulturgemeinschaft Reichenbach (KGR) verantwortlich.

Das Frühlingsfest ist ein neues Fest, nachdem Dorfpicknick und Spielplatzfest nicht mehr so angenommen wurden. Gerade das Dorfpicknick, das zu Beginn der 2000er-Jahre großen Zuspruch erhielt, war eingeschlafen und fand kaum noch Zuspruch. So wurden diese beiden Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde gestrichen. Ein neues Konzept für ein Frühlingsfest unter Beteiligung aller Vereine wurde entworfen. Rund 20 Markt- und Verkaufsstände werden am 24. Mai rund um das Gemeindehaus aufgebaut sein.

Damit die Veranstaltung nicht durch den Autoverkehr gestört wird, sollen während des Markttreibens die Straßen rund um den Festplatz gesperrt werden. Ab 11 Uhr startet das Frühlingsfest rund um das Gemeindehaus sowie auf der angrenzenden Schulstraße und „Lerchwies“. Der Förderverein der Feuerwehr wird zu diesem Anlass extra einen Biergarten aufbauen. Dort sind die Besucher zum Verweilen angehalten, um in gemütlicher Atmosphäre ihr Bierchen oder auch später einen Cocktail zu genießen.

Der Gesangverein ergänzt das Getränkeangebot mit Nahewein. Dazu werden Laugenbrezeln angeboten. Am frühen Nachmittag wird selbst gebackener Kuchen mit einer Tasse Kaffee serviert. Am Grillstand bietet der Förderverein des Sportvereins Würstchen und Bauchlappen an. Die Jäger haben sich mit ihrem eigenen Verkaufswagen dafür entschieden, Wildgulasch, Wildwürstchen, Wildrohesser und Flatschnickel zuzubereiten.

An weiteren Ständen werden eisgekühlte Bowle, Liköre, Schnaps, Whiskey und Marmelade in Gläschen zu testen sein. Für die Süßmäuler gibt es Waffeln an einem Stand, während ein anderer Stand Chicken-Nuggets anbietet. Die Kronweilerer Bastelmääd werden selbst gebastelte kreative Basteleien an ihrem Stand aufgebaut haben. Außerdem werden hübsche Holzdekorationen, Gipsfiguren und verführerische Parfums auf dem Marktgelände vorzufinden sein.

Ein Aussteller, der massive Holzmöbel aus Eiche zeigt, hat sich ebenfalls angemeldet. Hinzu kommt ein Drechsler, der nicht nur seine Arbeiten anbietet, er wird auch Einblicke in seine Drechslerarbeit mit einer Vorführung ermöglichen. Am Stand der Stephan-Morsch-Stiftung können sich die Marktbesucher typisieren lassen. Der Landesjagdverband kommt mit seiner Waldschule nach Reichenbach.

Besonders viel geboten wird für die Kinder, für die nicht nur eine Spielarena aufgebaut sein wird. Ab 11 Uhr wird den Kindern Ponyreiten angeboten. Den gesamten Tag über steht auch die Hüpfburg zur Verfügung, wo sich die Kleinen gern nach Herzenslust austoben können. Ergänzt wird das Unterhaltungsprogramm durch eine Clownsrutsche, eine Ballonkünstlerin und durch Fußball-Dart für jedes Alter. Als spezieller Höhepunkt wird von 14 Uhr bis 18 Uhr Bullriding im Saal angeboten.

Unter Aufsicht können sie Jugendliche und Erwachsene einen Wettbewerb durchführen, wer sich wie lange auf dem Rücken des nachgebauten Bullen behaupten kann. Zur Auflockerung werden Lose für eine große Tombola mit vielen hochwertigen Preisen, etwa einem Dutch Oven, Tattoo-Gutscheinen, Büchern und vielem mehr, den gesamten Tag über angeboten. Musikalisch und passend zum Bullriding wird der Künstler Dan McBaker ab 15.30 Uhr mit seiner Countrymusik für Stimmung sorgen.

„Es ist alles vorbereitet“, verkündetet ein Mitglied des Organisationsteams. Bleibt nur zu hoffen, dass am Veranstaltungstag der Wettergott ein Einsehen hat und das erste Frühlingsfest mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen begünstigt.