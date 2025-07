Am frühen Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr kam es auf der Landstraße 176 in Höhe von Reichenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sein Wagen geriet neben die Fahrbahn, fuhr noch einige Meter auf dem Grünstreifen weiter und kollidierte hinter der Leitplanke mit einem Baum. Während sein Beifahrer sich noch selbst befreien konnte, wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den schwer verletzten Fahrer und seinen leichtverletzten Beifahrer. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens sicherte die Feuerwehr den Transporter mithilfe eines Drahtseils an ihrem Rüstwagen. Für gut eineinhalb Stunden war die L176 voll gesperrt. Die Straßensperrung übernahm ebenfalls die Feuerwehr in enger Absprache mit der Polizei. Am Transporter entstand Totalschaden.