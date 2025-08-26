Die Pachteinnahmen aus der Windenergie erhöhen die Einnahmen der Ortsgemeinde Reichenbach. Daher konnte der Gemeinderat entspannt auf den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 schauen. Investitionen in Höhe von 171.000 Euro sind vorgesehen.

Der Reichenbacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt für 2025 und 2026 diskutiert. VG-Mitarbeiter Bernd Dickes stellte den Anwesenden den Haushaltsplan für die beiden Jahre vor.

Der Ergebnishaushalt ist für das Jahr 2025 mit Erträgen in Höhe von 824.187 Euro und Aufwendungen in Höhe von 803.877 Euro ausgewiesen. Im Plan ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 20.310 Euro vorgesehen. Der Überschuss resultiere hauptsächlich aus den zu erwartenden Pachterträgen, die in erster Linie mit den Windenergieanlagen stehen, erläuterte Dickes. Außergewöhnliche Aufwendungen sind für die Erstellung eines Starkregenvorsorgekonzeptes mit 23.000 Euro eingestellt. Dies wird vom Land allerdings aus dem Programm Blau plus mit 90 Prozent bezuschusst.

Für die Straßenunterhaltung werden 30.000 Euro und weitere 27.400 Euro für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege kalkuliert. Voraussichtlich 13.000 Euro mehr sind für die Beheizung des Dorfgemeinschaftshauses aufzubringen.

Schlüsselzuweisung sinkt wegen Gewerbesteuereinnahmen

Dickes erläuterte, dass die Gemeinde wegen der Schwankungen bei den Vorjahreserträgen der Gewerbesteuer von niedrigeren Erträgen bei der Schlüsselzuweisung A für das laufende Haushaltsjahr ausgehen müsse. Die Finanzausstattung reduziert sich deswegen auf 124.400 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 belief sich diese noch (überdurchschnittlich) auf rund 222.000 Euro. Dickes betonte, dass nach derzeitigem Kenntnisstand der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Daher könne auf eine Erhöhung der Hebesätze verzichtet werden. Danach ergibt sich für den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 eine freie Finanzspitze von 7.268 Euro.

Als Investitionsmaßnahmen wurden Maßnahmen von insgesamt 170.850 Euro veranschlagt. Der Eigenanteil für die Gemeinde beträgt dabei 162.000 Euro. So fallen Planungskosten zum Ausbau der Gängelgasse, für die Bachverrohrung und den Ausbau der Gehwege jeweils rund 20.000 Euro an. Weitere 22.000 Euro sind für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Allerdings erhält die Gemeinde hierzu 8850 Euro. Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 20.000 Euro und für eine Beschallungsanlage für das Dorfgemeinschaftshaus weitere 10.000 Euro vorgesehen. Für den Bauhof soll ein Mulcher für rund 20.000 Euro angeschafft werden und der Spielplatz erhält neue Spielgeräte für 11.000 Euro. Die notwendige Sanierung des Ehrenmals lässt sich die Gemeinde 20.000 Euro kosten und für die Einzäunung und Platzgestaltung des Friedhofsgeländes sind 6.000 Euro veranschlagt.

Überschuss für 2026 eingeplant

Im Etat 2026 rechnet Dickes mit Erträgen in Höhe von 834.780 Euro und Aufwendungen in Höhe von 779.249 Euro. Dabei ergebe sich nominell ein erneuter Überschuss von mehr als 55.000 Euro. Für Steuern und Umlagen plant der Finanzfachmann wieder mit einer „normalen“ Finanzausstattung von rund 160.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 soll das Plus in der Kasse anwachsen und unter dem Strich 82.486 Euro im Finanzhaushalt ausmachen. Den Doppelhaushalt hat der Gemeinderat mit neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Während der Einwohnerfragestunde wollte ein Einwohner wissen, ob nicht auch für die Hauptstraße in Reichenbach eine Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft werden könne. Ortsbürgermeister Uwe Nees teilte mit, dass die OIE bereits in Nachbarorten solche Anlagen gespendet habe. Er will den Energieversorger anfragen und versuchen, auch für Reichenbach so eine Geschwindigkeitsanlage zu beschaffen.

Planung für Gehwege im Zuge des Ausbaus der L 172 vergeben

Im Zuge des Ausbaues der Landesstraße 172 müssen die Leistungsphasen fünf bis neun inklusive der örtlichen Bauüberwachung für die Gehwege ausgeschrieben werden. Einstimmig wurde dem Ingenieurbüro Stadt-Land-plus aus Boppard der Planungsauftrag für diese Phasen erteilt. Der Auftrag umfasst die örtliche Bauüberwachung und soll knapp 28.500 Euro kosten. Nachdem der Sportverein Reichenbach einen schriftlichen Antrag für eine Zuwendung der Ortsgemeinde gestellt hatte, gewährt der Rat dem Sportverein einstimmig eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 1000 Euro. Dieser Betrag ist zweckgebunden für die Sanierung der Umkleidekabinen und der Duschen.

Ortsbürgermeister Nees erläuterte, dass es notwendig ist, weitere Anbaugeräte für den Gemeindetraktor anzuschaffen. Zur effektiven und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Wege ist es notwendig, Mulchgeräte anzuschaffen. Für die künftige Bewirtschaftung sei ein Frontmulcher und ein seitlich schwenkbarer Mulcher notwendig. Der Rat stellte 20.000 Euro zur Verfügung und ermächtigte den Ortsbürgermeister, einen Frontmulcher anzuschaffen. Weiterhin soll die Installation einer Frontzapfwelle am Gemeindetraktor in Auftrag gegeben werden. Aus Verkehrssicherungsgründen muss das Grundstück der Ortsgemeinde am Anwesen Ritter (Zehntschauer) mit Mutterboden aufgefüllt und mit Gras eingesät werden.