Vier Tage Dorffest
Reichenbach feiert seine 77. Kirmes
Gespannt warten die Reichenbacher mit ihren Gästen auf den von der Straußjugend vorgetragenen Kirwestrauß, der vor dem Gemeindeh
Gespannt warten die Reichenbacher mit ihren Gästen auf den von der Straußjugend vorgetragenen Kirwestrauß, der vor dem Gemeindehaus ausgerufen wird
Gerhard Müller

In Reichenbach wird von Freitag, 25. September, bis Montag, 28. September rund ums Gemeindehaus gefeiert. Auch ein Junioren-Fußballspiel wurde ins Programm integriert, außerdem gibt es neuerdings „gefillde Klees“. 

Lesezeit 1 Minute
Traditionell feiern die Reichenbacher mit ihren Gästen am vierten Sonntag im September ihre Kirmes – in diesem Jahr also vom Freitag, 25. bis Montag, 28. September. Die nunmehr 77. Ausgabe des Dorffests startet freitags ab 19 Uhr mit einer von der Feuerwehr organisierten Blaulichtparty im Gemeindehaus.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren