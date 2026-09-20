In Reichenbach wird von Freitag, 25. September, bis Montag, 28. September rund ums Gemeindehaus gefeiert. Auch ein Junioren-Fußballspiel wurde ins Programm integriert, außerdem gibt es neuerdings „gefillde Klees“.
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Traditionell feiern die Reichenbacher mit ihren Gästen am vierten Sonntag im September ihre Kirmes – in diesem Jahr also vom Freitag, 25. bis Montag, 28. September. Die nunmehr 77. Ausgabe des Dorffests startet freitags ab 19 Uhr mit einer von der Feuerwehr organisierten Blaulichtparty im Gemeindehaus.