Vier Tage Dorffest Reichenbach feiert seine 77. Kirmes Gerhard Müller 20.09.2026, 08:00 Uhr

i Gespannt warten die Reichenbacher mit ihren Gästen auf den von der Straußjugend vorgetragenen Kirwestrauß, der vor dem Gemeindehaus ausgerufen wird Gerhard Müller

In Reichenbach wird von Freitag, 25. September, bis Montag, 28. September rund ums Gemeindehaus gefeiert. Auch ein Junioren-Fußballspiel wurde ins Programm integriert, außerdem gibt es neuerdings „gefillde Klees“.

Traditionell feiern die Reichenbacher mit ihren Gästen am vierten Sonntag im September ihre Kirmes – in diesem Jahr also vom Freitag, 25. bis Montag, 28. September. Die nunmehr 77. Ausgabe des Dorffests startet freitags ab 19 Uhr mit einer von der Feuerwehr organisierten Blaulichtparty im Gemeindehaus.







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