Unfall bei Berschweiler
Rehen ausgewichen: Auto fährt 25 Meter auf Leitplanke
Tief zwischen Gras und Sträuchern kam der beschädigte Pkw zum Stillstand. Die beiden Insassen blieben bei dem ungewöhnlichen Unf
Tief zwischen Gras und Sträuchern kam der beschädigte Pkw zum Stillstand. Die beiden Insassen blieben bei dem ungewöhnlichen Unfall unverletzt.
Sebastian Schmitt

Ein Ausweichmanöver endete spektakulär: Ein Auto fährt 25 Meter auf einer Leitplanke entlang und rutscht schließlich in den Straßengraben. Beide Insasse kommen mit dem Schrecken davon.

Lesezeit 1 Minute
Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 30 zwischen Berschweiler und Fischbach ereignet. Gegen 15.30 Uhr war ein Personenwagen mit zwei Insassen in Richtung Fischbach unterwegs. Nach Angaben vor Ort tauchten in der ersten Kurve plötzlich Rehe auf der Fahrbahn auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren