Unfall bei Berschweiler Rehen ausgewichen: Auto fährt 25 Meter auf Leitplanke Sebastian Schmitt 03.08.2026, 13:34 Uhr

i Tief zwischen Gras und Sträuchern kam der beschädigte Pkw zum Stillstand. Die beiden Insassen blieben bei dem ungewöhnlichen Unfall unverletzt. Sebastian Schmitt

Ein Ausweichmanöver endete spektakulär: Ein Auto fährt 25 Meter auf einer Leitplanke entlang und rutscht schließlich in den Straßengraben. Beide Insasse kommen mit dem Schrecken davon.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 30 zwischen Berschweiler und Fischbach ereignet. Gegen 15.30 Uhr war ein Personenwagen mit zwei Insassen in Richtung Fischbach unterwegs. Nach Angaben vor Ort tauchten in der ersten Kurve plötzlich Rehe auf der Fahrbahn auf.







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