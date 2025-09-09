Die Edelsteinklinik in Bruchweiler gibt es bereits seit 55 Jahren. Das Jubiläum wurde jetzt mit Corona-bedingter Verspätung gefeiert. Sozialministerin Dörte Schall war von Vielfalt und Qualität der Angebote beeindruckt.

Bei der Feier zum 55-jährigen Bestehen der Edelsteinklinik lagen direkt vor der Bühne, auf der das Pult für die Festredner stand, dicke Matten, auf denen Kinder lümmelten oder turnten. Die von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz getragene Einrichtung sendete damit eine einfache Botschaft aus: Bei uns stehen die jungen Patienten im Mittelpunkt.

„Bei uns macht Reha Spaß“, verdeutlichte der ärztliche Leiter Martin Schebek, der 2024 Edith Waldeck nachgefolgt ist. Seit die Klinik 1970 eröffnet wurde, haben rund 70.000 Kinder und Jugendliche die Klinik besucht. Behandelt wurden anfangs vor allem die klassischen Haut- und Atemwegserkrankungen wie Neurodermitis und Asthma, später auch die immer häufiger auftretenden Gewichtsprobleme.

i Sozialministerin Dörte Schall ließ sich bei ihrem Rundgang durch die Klinik auch die Edelsteinwerkstatt zeigen. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Als 2010 Dr. Edith Waldeck die ärztliche Leitung übernahm, drohte die Edelsteinklinik, die diesen Namen 2006 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs erhielt, im Wettbewerb mit Reha-Kliniken in den Bergen oder an der See ins Hintertreffen zu geraten. Waldeck erweiterte das Angebot um Psychosomatik, Diabetes, Störungen in der Sprachentwicklung und spezielle orthopädische Erkrankungen. Diese Vielfalt ist inzwischen die besondere Stärke: Die Patienten kommen aus ganz Deutschland, und die Klinik ist gut ausgelastet.

Bundesweite Aufmerksamkeit in der Branche erhielt das Haus in Bruchweiler während Corona: Ihr spezielles Konzept habe eine Auslastung von 80 Prozent ermöglicht, lobte Beate Petry, Vorstandsvorsitzende der DRV Rheinland-Pfalz. „Ihr seid gut durch die Pandemie gekommen, was man beileibe nicht von allen Kliniken behaupten kann.“ Gleichzeitig hat die Klinik frühzeitig Therapien für die Reha nach Corona und für Long Covid entwickelt.

i Eine Tafel mit dem treffenden Satz in einem der Therapieräume Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Nach Einschätzung von Martin Schebek wird die Bedeutung der Reha für Kinder und Jugendliche zukünftig ohnehin weiter steigen – und zwar aus einem einfachen Grund: Die Zahl der Kinderärzte nehme immer weiter ab, es mangele damit an Spezialisten. Diese Lücke müssten zwangsläufig Einrichtungen wie die in Bruchweiler zu füllen versuchen.

Zugleich sind nach Aussage von Dr. Bettina Rademacher-Bensing, Geschäftsführerin der DRV Rheinland-Pfalz, chronische Erkrankungen wie Diabetes sowie Unter- oder Übergewicht, aber auch psychosomatische Befunde auf dem Vormarsch. Umso wichtiger war nach ihren Worten eine Gesetzesänderung im Jahr 2017, mit der die Reha für Kinder und Jugendliche enorm aufgewertet wurde: Aus einem „Kann“ wurde ein „Muss“. Außerdem darf seitdem, sofern für den Erfolg notwendig, eine Begleitperson mitkommen, auch wenn das Kind älter als zwölf Jahre ist. Der Träger reagierte: 2017 wurde das zweite, nach dem Edelstein Carneol benannte Appartement-Haus eröffnet, 2022 kam ein weiterer Modulbau hinzu.

Immer müsse es darum gehen, das Kind ganzheitlich zu betrachten, beschreibt die DRV-Geschäftsführerin den Ansatz in Bruchweiler. „Jedes Kind hat ein Recht auf eine gute Zukunft.“ Diesen Gedanken griff auch Dörte Schall, rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales, auf. „Reha ist eine der wichtigsten Säulen im Sozialstaat“, betonte sie. Es gehe darum, jedem Kind eine Chance zu geben. In der Klinik am Nationalpark werde Solidarität und Partnerschaft gelebt, unterstrich Schall.

i Der kaufmännische Direktor Tobias Bach (links) und der ärztliche Leiter Martin Schebek rahmten Sozialministerin Dörte Schall bei der Begrüßung der Gäste zur Jubiläumsfeier der Edelsteinklinik in Bruchweiler ein. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Der kaufmännische Leiter Tobias Bach und Joachim Klein, Bereichsleiter für Bewegungstherapie und Personalratsvorsitzende, wiesen beim anschließenden Rundgang auf die hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Haus hin. Noch habe man kaum Probleme, motiviertes Fachpersonal zu finden, bekundeten sie im Gespräch mit der Ministerin. Diese zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Angebote, von denen einzelne die Eltern der Kinder und Jugendlichen einschließen. So gibt es beispielsweise ein Selbstbehauptungstraining, bei dem Grundzüge der Selbstverteidigung geübt werden.

i Edelsteinschleifermeister Fredy Risch nahm Sozialministerin Dörte Schall (links) und Beate Petry, Vorstandsvorsitzende der deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, nach ihrem Besuch der Edelsteinwerkstatt für ein Erinnerungsfoto in die Arme. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Die Organisation und den Aufbau für die Jubiläumsfeier mit Ständen und Führungen durch die Klinik übernahmen die Mitarbeiter unter Leitung von Karl-Philipp Bohrer. Die Themen der Vorträge in der Turnhalle verdeutlichten, wie anspruchsvoll die Herausforderungen für die Klinik inzwischen sind. Darin ging es unter anderem darum, dass Adipositas auch eine Art Pandemie, ADHS keine Modediagnose und Long Covid nicht verschwunden ist. Vorgestellt wurden ferner die tiergestützte Therapie, die Sprachtherapie und die Notwendigkeit von Medienpädagogik für Eltern und Kinder im Angesicht von Tik Tok und Co.