Junge Bäume haben keine Chance gegen hungriges Wild. Der Vorsitzende des Waldbauvereins Birkenfeld klagt über die Folgen zu großer Bestände an Reh- und Damwild, die sogar an zwölfjährigen Douglasien die Rinde abschälen.

. Benedikt Rodens, Vorsitzender des Waldbauvereins Birkenfeld, ist konsterniert. Seit acht Jahren versucht er, Parzellen auf der Heide und im Westrich wieder aufzuforsten und auf Freiflächen neue Bäume nachzuziehen – aber nach der starken Trockenheit zwischen 2018 und 2020 nehmen nun die Schäden durch Verbiss und Fegen überhand.

„Die Hilfsmittel zum Schutz der jungen Bäume funktionieren nicht mehr, weil der Wilddruck einfach viel zu groß ist.“

Was nach der Trockenheit nicht verdorrt sei, werde unabhängig von den zahlreichen Schutzmaßnahmen en gros Opfer von Reh- und Damwild, berichtet Rodens. Und dies betrifft nicht allein die Flächen, die er aufzuforsten versucht. Doch auf seinen Waldparzellen kann er es gut nachvollziehen, ist er doch drei- bis viermal die Woche draußen. So hat Rodens auf einer Brachfläche im Jahr 2021 bei Gimbweiler an die 200 bereits rund 1,20 Meter hohe Douglasien gesetzt und sie mit sogenannten Fegeklemmen geschützt. Doch die hielten das Wild nicht ab. Innerhalb von nur sechs Wochen fraßen sich die Tiere durch mehr als die Hälfte der Neuanpflanzung.

Auch anderenorts sehe es nicht besser aus. An eine Naturverjüngung sei auf den meisten Flächen nicht zu denken, sagt der Vorsitzende des Birkenfelder Waldbauvereins: „Junge Eichen haben praktisch keine Chance, dem Äsen des Wildes zu entwachsen.“

i Benedikt Rodens, Vorsitzender des Waldbauvereins Birkenfeld, klagt, dass er auf Aufforstungsflächen den Verbiss- und Fegeschäden kaum noch Herr wird. Sascha Saueressig

Und dies ist unabhängig von den Schutzmaßnahmen, wie Rodens in leidvoller – und kostenträchtiger – Erfahrung ausprobiert hat. Nach dem Fiasko mit Fegeschutzklemmen versuchte er es mit Fegeschutzspiralen, doch auch die wurden von Rehböcken abgestreift, um den darunter befindlichen Stamm zu erreichen. Auch mit Wuchshüllen – Plastikrohren, die über die Pflänzchen gestülpt werden – war die Erfahrung kaum besser. „Ich hatte mehrere Tausend ausgesonderte Röhren in unzähligen Stunden im benachbarten Forstamt Kusel abgebaut, um sie wiederzuverwenden“, erläutert Rodens. Doch das hungrige Rehwild greift mit dem Gebiss nach den Plastikhüllen und zieht sie einfach von den Setzlingen. „Die Hilfsmittel zum Schutz der jungen Bäume funktionieren nicht mehr, weil der Wilddruck einfach viel zu groß ist“, ist Rodens überzeugt.

i Etwa 200 Douglasien hat Benedikt Rodens 2021 bei Gimbweiler gepflanzt und mit Fegeschutzklemmen geschützt. Doch innerhalb von sechs Wochen wurden 105 Bäume totgefegt, in einem anderen Bestand bei Hahnweiler (im Bild) mehr als 60 der jungen Bäumchen. Die kaputten Fegeschutzklemmen gingen zum Schrotthändler. Nun setzt Rodens auf Wuchshüllen aus Plastik. Benedikt Rodens

So stellt Rodens aktuell zunehmende Schäden in einem Douglasienbestand fest, der etwa zwölf bis 15 Jahre alt ist. Während die Jungbäume normalerweise dann robust genug sind, um sich in Revieren mit überschaubaren Wildbeständen zu entwickeln, könne er dies für seine Bestände nicht feststellen. Den Douglasienbestand hat er zusätzlich erworben, seit zwei Jahren stelle er zunehmend Schäden von Reh- und Damwild fest, das sich nach dem Wachstum die abgeriebene Geweihhaut, der sogenannte Bast, an den Rinden abstoße.

Kann ein Zaun die Lösung sein?

„Die Bäume sind robust genug, sodass sie nicht gleich eingehen, aber auch wenn der Baum die Schadstelle wieder schließt, sind die untersten zwei Meter später nicht mehr zu gebrauchen“, erklärt Rodens. Er hat sogar schon überlegt, wieder einen Zaun zu stellen, denn in dem Bestand sind rund 40 Jungbäume geschädigt. Doch eigentlich werden Zäune oder auch Schutzhüllen abgebaut, wenn Bäume dieses Alter erreichen. Hier hilft aus seiner Sicht nur eine stärkere Bejagung – und hier ist er mit dem neuen Jagdpächter in Mettweiler im Gespräch, um zu verhindern, dass das Wild von den Wiesen in seiner Aufforstungsfläche weiteren Schaden anrichtet.

i Bei Mettweiler hat Benedikt Rodens einen Bestand übernommen, von dem er dachte, er sei den Problemen von Verbiss und Fegen entwachsen. Doch in den vergangenen zwei Jahren hat er an den zwölf- bis 15-jährigen Douglasien Schäden an der Rinde feststellen müssen. Sascha Saueressig

Kreisjagdmeister Christian Kunisch erläutert, dass der Wildbesatz in rund 80 Prozent der Reviere im Landkreis so stark sei, dass die Entwicklung des Forstes dort als gefährdet eingestuft sei. Allerdings ist dies die mittlere von drei Gefährdungsstufen, die für alle Reviere im Auftrag des Forstamtes alle drei bis fünf Jahre erfolgt. „Eine externe Begutachtung legt eine Bewertung der Verbiss- und Schälschäden vor, nach einer Stellungnahme des Forstamtes geht dies über die Untere Naturschutzbehörde auch an den Kreisjagdmeister“, schildert Kunisch.

Sollte eine erhebliche Gefährdung – als höchste Stufe – festgestellt werden, die den klimaangepassten Waldumbau bedrohe, werde die Untere Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung Vorgaben zu Abschussquoten für die Jagdpächter in den Revieren erlassen und auch nachverfolgen. Allerdings seien in diesem Jahr 40 Reviere begutachtet worden, und man habe nur in fünf Revieren einschreiten müssen, da der Verbiss dort zu stark war. Die von Benedikt Rodens beklagten Fegeschäden, wo die Rinde junger Bäume gefegt wird, seien seines Wissens nach eher im Umfeld des Nationalparks ein Thema.

Benedikt Rodens ist frustriert

Rodens ist frustriert. Die Schutzmaßnahmen sind – auf die Zahl der Setzlinge gesehen – nicht billig, greifen aber nicht in der gewünschten Form. „Wenn mir von 400 Setzlingen innerhalb von ein paar Wochen mehr als 60 kaputtgebissen werden, weiß ich nicht, warum ich noch weitermachen soll“, sagt er. Und wenn nun in den Beständen, von denen er dachte, sie seien in dem Alter, in dem man sich auf das Freistellen der Zukunftsbäume konzentrieren könne, Reh- und Damwild den Bast vom Gehörn oder Geweih an der Rinde abstoßen.

i Rodens hat auch eine Fläche in einer nassen Hanglage bei Hahnweiler, wo Naturverjüngung und mit Röhren geschützte Setzlinge gut zu wachsen scheinen. Dennoch fürchtet er, dass das Wild von einer angrenzenden Wiese im Tal in die Aufforstungsfläche getrieben wird. Sascha Saueressig

Rodens rechnet damit, dass die Schäden auch an älteren Bäumen noch mindestens zehn Jahre anhalten. „Wenn ich jetzt nichts unternehme, ist der Bestand völlig am Ende“, hält er fest. Einen neu aufgeforsteten Bestand über 25 bis 30 Jahre schützen zu müssen, um dann gesunde, an ein sich wandelndes Klima angepasste Bäume herauszubringen, werde immer schwieriger. Dies nehme einem auch jede Motivation, sich selbst noch für einen Waldumbau zu engagieren, meint Rodens.

Douglasien sind beim Rehwild beliebt

Ein aktiver, zukunftsfester Waldumbau erfordert ein ökologisches Projektmanagement, erklärt Privatwaldbetreuer Marco Auner-Fellenzer vom Forstamt Birkenfeld. Dies bedeute dauernde Pflege, dauerndes Schützen und Verjüngen der Bestände – und eben auch dauernde Jagd, betont der Förster. Pauschal könne man für den Nationalparklandkreis aber nicht sagen, dass es an der Jagd liege, wenn die Aufforstung nicht greife. „Es gibt Reviere, da ist es katastrophal, und andere, wo es keine Probleme mit Verbissschäden gibt“, weiß er zu berichten. Am Rand des Nationalparks und rund um den Truppenübungsplatz gebe es allerdings immer wieder Probleme mit Verbiss im Winter und dem Fegen von Bäumen, wenn Reh-, Rot- und Damwild die abgestorbene Basthaut abstreifen. Besonders Douglasien seien da beim Rehwild beliebt. Dennoch sei eine kontinuierliche Jagd hilfreich für die Arbeit der Waldbauern. „Ohne den Dialog mit den Jagdpächtern geht es nicht“, wirbt Auner-Fellenzer.