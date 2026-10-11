Vorletzte Runde in der Halle
Regionalmarkt Veitsrodt lockte mit Genuss pur
Das Marktfrühstück genießen diese Frauen aus Männer aus Mackenrodt und Idar-Oberstein.
Das Marktfrühstück genießen diese Frauen aus Männer aus Mackenrodt und Idar-Oberstein.
Günter Weinsheimer

Schon bald geht der Veitsrodter Regionalmarkt in die Winterpause. Viele stellten sich bei der vorletzten Ausgabe 2026 darauf ein und sorgten für Vorrat. 

Lesezeit 1 Minute
Viele der Besucher nutzten die Gelegenheit, den vorletzten Regionalmarkt in diesem Jahr in der Markthalle und drumherum zu besuchen. Da ging es nicht nur um Winterkartoffeln, Obst und Gemüse, auch um Honig, Wein, Brot, Käse und auch Schmuck. Auch deckte sich schon der eine oder andere mit Hochprozentigem der Schnapsbrennerei Werner aus Kirrweiler ein, denn der nächste Winter kommt bestimmt.
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