Notbremsung bei Nohfelden
Regionalexpress muss wegen Felssturz abrupt halten 
Massiver Einsatz von Rettungskräften am Dienstagnachmittag an den Gleisen bei Nohfelden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Florian Blaes

Ein Regionalexpress Richtung Mainz/Frankfurt musste am Dienstag bei Nohfelden eine Notbremsung einleiten. Zunächst bestand die Befürchtung, dass eine Person unter den Zug geraten war. Doch es war nur ein Steinbrocken.

Lesezeit 1 Minute
. Kurz vor dem Bahnhof Nohfelden, rund einen Kilometer vor der rheinland-pfälzischen Grenze, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zur Notbremsung eines Regionalexpress-Bahnzugs auf der Strecke Saarbrücken–Mainz. Der Zugführer hatte einen dumpfen Stoß am Zug bemerkt und sofort eine Notbremsung eingeleitet.

