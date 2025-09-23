Notbremsung bei Nohfelden Regionalexpress muss wegen Felssturz abrupt halten Florian Blaes 23.09.2025, 20:11 Uhr

i Massiver Einsatz von Rettungskräften am Dienstagnachmittag an den Gleisen bei Nohfelden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Florian Blaes

Ein Regionalexpress Richtung Mainz/Frankfurt musste am Dienstag bei Nohfelden eine Notbremsung einleiten. Zunächst bestand die Befürchtung, dass eine Person unter den Zug geraten war. Doch es war nur ein Steinbrocken.

. Kurz vor dem Bahnhof Nohfelden, rund einen Kilometer vor der rheinland-pfälzischen Grenze, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zur Notbremsung eines Regionalexpress-Bahnzugs auf der Strecke Saarbrücken–Mainz. Der Zugführer hatte einen dumpfen Stoß am Zug bemerkt und sofort eine Notbremsung eingeleitet.







Artikel teilen

Artikel teilen