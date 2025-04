. Die zweite Auflage des Baumholderer Genussmarktes steht an: Am Sonntag, 27. April, laden Michael Schug und seine Mitstreiter von Visit Baumholder wieder auf die mittlere Marktplatzstufe ein, wo sich die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Angebot regionaler Spezialitäten, internationaler Köstlichkeiten und handgemachter Delikatessen freuen dürfen.

Ob süß oder herzhaft, klassisch oder ausgefallen, Schug hat erneut mehr als 20 unterschiedliche Beschicker gewonnen, die von frischen Backwaren, über Antipasti, Wajos und edlen Gewürzen, besonderen Süßwaren, Früchte und Aufstriche, Honig, Käse oder Bio-Fleisch alles bieten. „ Wir sind stolz, einen Anbieter von Olivenöl aus Spanien nur für den Genussmarkt gewonnen zu haben. Dieses Olivenöl wird sonst in Deutschland nicht erhältlich sein“, erläutert Schug. Und auch passende Getränke runden den Markt ab. So gibt es unterschiedliche Kaffeesorten zum Probieren, Schnäpse, Weine oder auch Biere aus der Kleinstbrauerei können verkostet werden.

Von 10 bis 18 Uhr sind die Pavillons und Verkaufsstände auf der mittleren Marktplatzstufe geöffnet. Ein überdachter Aufenthaltsbereich in der Mitte des Marktes lädt dabei zum Verweilen ein. „Wir hoffen auf gutes Wetter, um den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, erklärt Organisator Michael Schug.

Nach dem sehr guten Auftakt im vergangenen Jahr will Schug den Genussmarkt in Baumholder weiter etablieren und Erwachsene und auch Kinder ansprechen, ein paar Stunden auf der Genussmeile zu verbringen. Er hofft dabei auch auf Zuspruch aus der gesamten Verbandsgemeinde und den Nachbarorten darüber hinaus. Denn der Genussmarkt bietet erneut eine breite Palette an kulinarischen Spezialitäten und handwerklichen Produkten. „Ob deftige Speisen, süße Köstlichkeiten oder erlesene Getränke – hier gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken“, wirbt Schug. Dabei legt er Wert darauf, viele regionale Produzenten gewonnen zu haben, die ihre hochwertigen Waren, die mit Liebe und handwerklichem Können hergestellt wurden, dem heimischen Publikum präsentieren. Neben kulinarischen Genüssen finden Besucher aber auch kunsthandwerkliche Produkte, edle Feinkostartikel und besondere Geschenkideen. Ein Pluspunkt sei die persönliche Beratung an den Ständen, die den Einkauf zu einem besonderen Erlebnis mache, findet Schug. Denn Qualität und Regionalität seien Themen, die jedermann ansprechen.

Wie bereits im Vorjahr wird für den Sonntag wieder ein großer Pavillon mit Sitzgelegenheiten in der Mitte des Marktes aufgebaut, um als Ort für den Austausch mit anderen Besuchern oder einfach nur zum Entspannen zu dienen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Trommelgruppe Sikudhani, die mit ihren mitreißenden Rhythmen das Publikum begeistern wird. Die Trommelklänge sorgen für ein besonderes Flair und laden zum Mitklatschen und Mitwippen ein.

Neu ist ein eigener Abschnitt unter dem Motto „KidsGenuss“, der speziell für die jüngsten Besucher entwickelt wurde. Damit wird der Genussmarkt zu einem Event für die ganze Familie. Da die Parkplätze auf dem Marktplatz während des Genussmarktes nicht zur Verfügung stehen, weist Schug darauf hin, dass die Besucher die ausgeschilderten Parkplätze in der direkten Umgebung des Marktplatzes nutzen sollen. „Die Wege sind trotzdem kurz bis zur Parkstufe“, erklärt Schug weiter. Der Genussmarkt soll wieder ein Tag voller Geschmackserlebnisse, Geselligkeit und guter Laune sein, betont der Organisator: „Ob Feinschmecker, Familien oder einfach nur Neugierige – hier kommen alle auf ihre Kosten.“