Raiffeisenbank Fischbach Regionalbank tritt bewusst auf die Bremse Stefan Conradt 17.03.2026, 11:00 Uhr

i Stolz stehen die beiden Bankdirektoren Jörg Wagner (links) und Markus Hofmann vor dem neuen Geldausgabeautomaten an der Raiffeisenbank Fischbach. Stefan Conradt

Das „kleine gallische Dorf“ steht: Auch für 2025 vermeldet die Raiffeisenbank Fischbach stabile Zahlen und tritt bei Anfragen von außerhalb des Geschäftsgebiets sogar auf die Bremse.

Erneut kann die Raiffeisenbank Fischbach auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken: 2025 konnten die Bilanzsumme erneut um 5,5 Prozent auf nun 269 Millionen Euro und die Mitgliederzahl um 0,8 Prozent auf 4320 gesteigert werden, wie die beiden Direktoren Jörg Wagner und Markus Hofmann beim Bilanzpressegespräch mit unserer Zeitung aufzeigten.







Artikel teilen

Artikel teilen