Sturm „Joshua“ hat am Donnerstagabend auf der Nahebahnstrecke für Probleme gesorgt. Eine Regionalbahn kollidierte mit einem umgestürzten Baum.

Der Herbststurm „Joshua“ hat am Donnerstagabend für zahlreiche umgestürzte Bäume und gefährliche Situationen auf der Nahebahnstrecke gesorgt. Besonders betroffen war der Abschnitt zwischen Nohfelden und Neubrücke.

Eine Regionalbahn der Vlexx war dort auf dem Weg Richtung Neubrücke unterwegs, als sie kurz vor Nohfelden in einen auf die Gleise gestürzten Baum fuhr.