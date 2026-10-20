Idar-Obersteiner Feuerwehr
Realistische Übung zeigt Einsatzkräften die Grenzen auf
Heißbrandausbildung in Zweibrücken: Zwölf Atemschutzgeräteträger und vier ihrer Ausbilder der Feuerwehr Idar-Oberstein stellten
Heißbrandausbildung in Zweibrücken: Zwölf Atemschutzgeräteträger und vier ihrer Ausbilder der Feuerwehr Idar-Oberstein stellten sich einer herausfordernden Übung unter Realbrandbedingungen.
Foto Hosser

Bei der Triwo Fire and Rescue Academy in Zweibrücken stellen Feuerwehrkräfte ihre Fähigkeiten in realistischen Szenarien auf die Probe. Dabei lernen sie, wie weit ihre Ausrüstung wirklich geht.

Lesezeit 1 Minute
Zwölf Atemschutzgeräteträger und vier Ausbilder der Feuerwehr Idar-Oberstein reisten vor Kurzem nach Zweibrücken, um bei der Triwo Fire and Rescue Academy anspruchsvolle Atemschutzübungen zu absolvieren. Ziel war es, die eigenen Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen zu festigen und wichtige Erfahrungen für den Einsatzfall zu sammeln.
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