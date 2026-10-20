Bei der Triwo Fire and Rescue Academy in Zweibrücken stellen Feuerwehrkräfte ihre Fähigkeiten in realistischen Szenarien auf die Probe. Dabei lernen sie, wie weit ihre Ausrüstung wirklich geht.
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Zwölf Atemschutzgeräteträger und vier Ausbilder der Feuerwehr Idar-Oberstein reisten vor Kurzem nach Zweibrücken, um bei der Triwo Fire and Rescue Academy anspruchsvolle Atemschutzübungen zu absolvieren. Ziel war es, die eigenen Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen zu festigen und wichtige Erfahrungen für den Einsatzfall zu sammeln.