Der Himmel über dem Landkreis Birkenfeld verdunkelt sich teilweise, Asche liegt in der Luft – doch die Behörden geben Entwarnung. Was aktuell zu beachten ist.

Die Rauchschwaden und der Brandgeruch von den aktuellen Waldbränden unter anderem in Belgien und insbesondere in der Eifel sind inzwischen auch im Landkreis Birkenfeld angekommen. In manchen Teilen des Nationalparkkreises verdüsterte sich am Samstagnachmittag daher der Himmel. Teilweise liegt auch Asche in der Luft, was manche Bürger an Ort und Stelle verunsicherte und dazu veranlasste, Notrufe abzusetzen.

„Es besteht keine Gefahr“, versichert das Lagezentrum Rheinland-Pfalz, wie die Birkenfelder Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung informiert. „Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen.“ Die Verantwortlichen der Kreisverwaltung appellieren, von Notrufen abzusehen. „Bitte wählen Sie die 112 nur bei einem konkret erkennbaren Brand, einer akuten Gefahr oder einem medizinischen Notfall.“