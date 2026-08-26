Der jüngste Wohnhausbrand in Birkenfeld kostete einen Menschen das Leben. Trotz des tragischen Endes sieht Wehrleiter Lars Benzel insgesamt weniger schwer verlaufende Einsätze. Ein Grund dafür sei die flächendeckende Ausstattung mit Rauchmeldern.

Unsere Zeitung sprach mit Wehrleiter Lars Benzel über die dramatischen Einsätze, die Belastung für die Einsatzkräfte und darüber, wie sich Brände verhindern oder ihre Folgen zumindest begrenzen lassen.

Grundsätzlich ist die Entwicklung aus Sicht des Wehrleiters trotz der jüngsten tragischen Ereignisse positiv.