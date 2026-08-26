Nach Feuertod in Birkenfeld
Rauchmelder verschaffen Wehrleuten wertvolle Zeit
Tödlicher Brand in der Straße "Am Gaurech" in Birkenfeld
Tödlicher Brand in der Straße "Am Gaurech" in Birkenfeld
Feuerwehr Birkenfeld

Der jüngste Wohnhausbrand in Birkenfeld kostete einen Menschen das Leben. Trotz des tragischen Endes sieht Wehrleiter Lars Benzel insgesamt weniger schwer verlaufende Einsätze. Ein Grund dafür sei die flächendeckende Ausstattung mit Rauchmeldern.

Lesezeit 2 Minuten
Unsere Zeitung sprach mit Wehrleiter Lars Benzel über die dramatischen Einsätze, die Belastung für die Einsatzkräfte und darüber, wie sich Brände verhindern oder ihre Folgen zumindest begrenzen lassen.Grundsätzlich ist die Entwicklung aus Sicht des Wehrleiters trotz der jüngsten tragischen Ereignisse positiv.
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