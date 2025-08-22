Am Freitagabend kurz vor 18.30 Uhr wurde die Feuerwache 1 zu einem Wohnungsbrand in die Poststraße auf dem Schlossberg alarmiert. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife traf kurz vor der Feuerwehr ein und befreite einen Mann, der auf der Couch schlief und nicht bemerkt hatte, dass Essen auf dem Herd angebrannt war und für eine größere Rauchentwicklung innerhalb der Wohnung sorgte. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst für einen medizinischen Check-up übergeben. Die Brandschützer gingen unter Atemschutz in die Küche, löschten das Brandgut mit Wasser ab und brachten den Topf nach draußen. Mithilfe eines Überdrucklüfters wurde die Wohnung entraucht. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ist außer der Verrauchung keinerlei Schaden entstanden. „Ein Rauchmelder war in diesem Fall die Lebensversicherung und verhinderte Schlimmeres“, resümiert Jörg Willrich, Wachführer der Wache 1.