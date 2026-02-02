Feuerwehreinsatz in Brücken
Rauchentwicklung aus dem Heizungskeller
Feuerwehreinsatz in Brücken: Nach eineinhalb Stunden hatten die hinzugezogenen Wehren das Problem im Griff.
Guido Turina

Glück im Unglück hatte eine Familie in Brücken, bei der am Sonntagabend die defekte Pelletheizung für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Nach eineinhalb Stunden hatten die hinzugezogenen Wehren das Problem im Griff. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Kellerbrand in Brücken musste ein Haus im Keltenweg am Sonntagabend evakuiert werden. Um 21 Uhr alarmierte die Leitstelle Trier die Wehren aus dem Ausrückebereichen 6, 7 und 1 (Ellweiler, Achtelsbach, Brücken, Abentheuer, Börfink und Birkenfeld).

