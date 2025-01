Protest in Kirschweiler Rat eröffnet Verfahren für das Neubaugebiet „Angewann“ 23.01.2025, 15:00 Uhr

i Volles Haus in der Hans-Becker-Halle in Kirschweiler, wo der Ortsgemeinderat das Thema Neubaugebiet "Angewann" behandelte. Stefan Conradt

Gegen das geplante Neubaugebiet „Angewann“ in Kirschweiler laufen Anwohner Sturm. Es gibt sogar eine Homepage. Dabei gibt es das Baugebiet schon seit 1982 und soll nun lediglich an die gültige Gesetzeslage angepasst werden.

Selten sind Ortsgemeinderatssitzungen so gut besucht wie jene am Mittwochabend in Kirschweiler, als das Gemeindegremium über die Einleitung eines Änderungsbeschlusses für das Baugebiet „Angewann“ zu beschließen hatte. Mehr als 100 Besucher hatten sich in der Hans-Becker-Halle eingefunden – darunter viele Gegner des Vorhabens.

