Der Zweckverband Ökompark treibt die Planung für die Erschließung des Industriegebiets voran. Neben einer Kampfmittelsondierung wird auch nach seltenen Tieren und Pflanzen im Teilbereich Nord gesucht.
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Für den Ökompark Heide-Westrich sind in den vergangenen Jahren umfangreichevorbereitende Planungs- und Untersuchungsleistungen angegangen worden. So wurden beispielsweise Bodenuntersuchungen für im Zuge einer neuen Autobahnanbindung zu bauenden neuen Autobahnbrücke bereits umgesetzt.