Ökompark Heide-Westrich Rastersuche nach Kampfmitteln kostet bis zu 94.300 Euro Sascha Saueressig 26.08.2026, 12:00 Uhr

i Die landespflegerischen Untersuchungen für den Teilbereich des Ökomparks nördlich der Autobahn 62 wird die Firma Planum ausführen. Benjamin Werle

Der Zweckverband Ökompark treibt die Planung für die Erschließung des Industriegebiets voran. Neben einer Kampfmittelsondierung wird auch nach seltenen Tieren und Pflanzen im Teilbereich Nord gesucht.

Für den Ökompark Heide-Westrich sind in den vergangenen Jahren umfangreiche vorbereitende Planungs- und Untersuchungsleistungen angegangen worden. So wurden beispielsweise Bodenuntersuchungen für im Zuge einer neuen Autobahnanbindung zu bauenden neuen Autobahnbrücke bereits umgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen