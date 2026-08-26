Ökompark Heide-Westrich
Rastersuche nach Kampfmitteln kostet bis zu 94.300 Euro
Die landespflegerischen Untersuchungen für den Teilbereich des Ökomparks nördlich der Autobahn 62 wird die Firma Planum ausführe
Die landespflegerischen Untersuchungen für den Teilbereich des Ökomparks nördlich der Autobahn 62 wird die Firma Planum ausführen.
Benjamin Werle

Der Zweckverband Ökompark treibt die Planung für die Erschließung des Industriegebiets voran. Neben einer Kampfmittelsondierung wird auch nach seltenen Tieren und Pflanzen im Teilbereich Nord gesucht. 

Lesezeit 1 Minute
Für den Ökompark Heide-Westrich sind in den vergangenen Jahren umfangreichevorbereitende Planungs- und Untersuchungsleistungen angegangen worden. So wurden beispielsweise Bodenuntersuchungen für im Zuge einer neuen Autobahnanbindung zu bauenden neuen Autobahnbrücke bereits umgesetzt.
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