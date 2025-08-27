Mit dem Kart die Region erkunden: Das geht ab sofort mit geführten Touren ab Bergen bei Kirn.

Motorsport-Feeling und Landschaftsgenuss zugleich: In Bergen bei Kirn startet mit FunKart.eu ein neues Freizeitangebot, das Adrenalin und Naturerlebnis verbindet. Ab sofort können Gäste mit straßenzugelassenen Karts die Region erkunden – geführt, sicher und voller Fahrspaß.

Zur Verfügung stehen 14 Karts, buchbar für ein oder zwei Stunden. Die Touren erfolgen ausschließlich geführt: Ein Mitarbeiter fährt vorneweg, ein weiterer hinten. So bleibt die Gruppe zusammen, Sicherheit steht an erster Stelle.

Strecken durch reizvolle Landschaft

Die Routen führen durch den Soonwald, das Kellenbachtal sowie über kurvenreiche Straßen bei Gemünden, Monzingen, Merzweiler und Lauterecken. Damit verbinden sich landschaftliche Idylle und sportlicher Fahrspaß zu einem besonderen Erlebnis.

Die Karts besitzen 180 Kubikzentimeter Hubraum und erreichen ein Tempo von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Ein Führerschein der Klasse B genügt. Gründer Sascha Theis beobachtet die Fahrstile seiner Gäste mit einem Augenzwinkern: „Frauen geben gleich Vollgas, Männer fahren erst viel später schnell.“

i Chef im Sportwagen: Unternehmer Sascha Theis im 300 PS starken KTM X-Bow – das Highlight des neuen FunKart-Angebots in Bergen bei Kirn. Sebastian Schmitt

Nach jeder Ausfahrt erfolgt eine komplette Wartung. Zudem begleitet stets ein Werkstattkart mit Werkzeug die Gruppe. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, ist der Rückwärtsgang gesperrt. Neben den Karts bietet FunKart ein besonderes Extra: den 300 PS starken KTM X-Bow, der ebenfalls gemietet werden kann. Damit hebt sich das Angebot deutlich von klassischen Kartbahnen ab.

Im Mietpreis enthalten sind Benzin, Versicherung und Helm. Die Preise liegen bei 60 Euro für eine Stunde oder 99 Euro für zwei Stunden. FunKart verbindet Abenteuer, Natur und Teamgeist – sei es als Ausflug mit Freunden, Firmenevent oder Geburtstagsüberraschung. Wer noch mehr Nervenkitzel sucht, greift zum X-Bow und erlebt Motorsport pur.