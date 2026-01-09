Nächster Song bereits geplant Rapper Omilac aus Brücken veröffentlicht neue Single Niels Heudtlaß 09.01.2026, 18:00 Uhr

i Camilo "Omilac" Gierst beim Videodreh zu seiner neuen Single "Hold Up". Valentin Martinez

Im Song Hold Up geht es um Einsamkeit und Unsicherheiten, aber auch das gute Gefühl, wenn man angekommen ist. Denn für den aus Brücken stammenden Rapper Camilo „Omilac“ Gierst ist seine Musik eine Art Tagebuch.

Mit seiner neuen Single „Hold Up“ gibt der Rapper Camilo „Omilac“ Gierst, der aus Brücken stammt, wieder persönliche Einblicke. Nach seiner Debütsingle „Autopilot“ und den Songs „Schon wieder“ und „Zeit verdreht“ ist „Hold Up“ die vierte Veröffentlichung des 18-Jährigen unter seinem neuen Künstlernamen Omilac (früher YNW Danger).







