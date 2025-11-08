Nach Geldautomatensprengung Raiffeisenbank-Filiale in Veitsrodt ist wieder geöffnet 08.11.2025, 13:30 Uhr

Es hat etwas länger gedauert als erhofft... Aber jetzt ist das bei einer Geldautomatensprengung an Weihnachten 2024 schwer beschädigte Gebäude in der Hauptstraße wieder einsatzbereit – mit der modernsten Sicherheitstechnik, die es am Markt gibt.

Nach mehr als zehn Monaten ist die Veitsrodter Filiale der Raiffeisenbank Fischbach seit ein paar Tagen wieder geöffnet. Mitarbeiterin Sandra Dollitz empfängt dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr Kundschaft.







