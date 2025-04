Zwar fällt die Intergem in diesem Jahr aus, dafür kooperiert die „Lange Nacht der Edelsteine“ am kommenden Samstag erstmals mit den „Offenen Werkstätten“ und dem Fischbacher Kupferbergwerk.

Bei der „3. Langen Nacht der Edelsteine“ öffnen am Samstag, 12. April, von 19 bis 24 Uhr Institutionen und Museen im Raum Idar-Oberstein kostenlos ihre Türen. Unter anderem können das Deutsche Mineralienmuseum, das Deutsche Edelsteinmuseum, das Industriedenkmal Jakob Bengel, die Hochschule Trier (Campus Idar-Oberstein), die Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, das Kupferbergwerk Fischbach und die Historische Weiherschleife in Idar besichtigt werden. Im Kupferbergwerk wird als Besonderheit eine spannende Fledermausführung angeboten.

Der Busfahrplan für die „3. Lange Nacht der Edelsteine"

Ein kontinuierlicher Shuttle-Service nach dem „Hop-On, Hop-Off“-Prinzip verbindet die einzelnen Locations, die eine abwechslungsreiche Mischung aus Informationen, Führungen, Unterhaltung und kulinarischen Angeboten bieten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, und sie richtet sich sowohl an die Bürgerinnen und Bürger der Region als auch an interessierte Gäste. Die „Lange Nacht der Edelsteine“ war vor zwei Jahren als Begleitprogramm zur Intergem aus der Taufe gehoben worden und hatte – auch von auswärtigen Gästen – viel Lob bekommen. In diesem Jahr wird die Veranstaltung erstmals ohne die Internationale Fachmesse veranstaltet, die aufgrund zu geringen Ausstellerinteresse ausgerechnet im 40. Jahr ihres Bestehens nicht stattfindet.

Shuttlebusse verkehren ab 18.30 Uhr im Stundentakt

Die Nutzung der Shuttle-Busse ist denkbar einfach: Zusteigen kann man ab 18.30 Uhr am Industriemuseum Bengel in beide Richtungen: Mineralienmuseum–Hochschule–Edelsteinmuseum–Weiherschleife beziehungsweise Kupferbergwerk. Die Busse der NVB verkehren dann im Stunden-Takt bis etwa 23/23.30 Uhr.

Bärbel Busch und Nada Vitz fertigen bei Bengel spontan Blindzeichnungen der Besucherinnen und Besucher an.

Die offizielle Eröffnung der „Langen Nacht der Edelsteine“ findet um 18.30 Uhr im Industriedenkmal Jakob Bengel statt, unterstützt von der Edelsteinkönigin Vivian Heidrich als Schirmherrin. Zur „Langen Nacht der Edelsteine“ hat sich das Bengel-Team zusätzlich zu den üblichen kostenlosen Führungen ein besonderes Angebot einfallen lassen, das für die Gäste ebenfalls kostenfrei ist. Die beiden Künstlerinnen Bärbel Busch und Nada Vitz fertigen spontan Blindzeichnungen der Besucherinnen und Besucher an. Diese Zeichnungen, die in „einem Zug“ in Sekundenschnelle entstehen und anschließend koloriert werden, dürfen die Besucherinnen und Besucher mitnehmen und ihr Porträt mit einem schönen Aufenthalt im Industriedenkmal verknüpfen.

Fliegende Nachtschicht: Fledermäuse im Kupferbergwerk

Das Kupferbergwerk in Fischbach lädt an diesem Abend zu der Führung „Fliegende Nachtschicht. Fledermäuse im Kupferbergwerk“ ein. Die Führungen finden um 19, 21 und 23 Uhr statt und dauern jeweils etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, man muss sich allerdings vorher anmelden. Die Führungen werden von Kristine Mayer, Landschaftsarchitektin und Fledermausexpertin, sowie Nadine Klein vom Naturschutzbund Deutschland geleitet. Das Hosenbachtal ist ein bedeutender Lebensraum für Fledermäuse, und das „Historische Kupferbergwerk Fischbach/Nahe“ bietet über tausend Tieren Unterschlupf, darunter die seltene Wimperfledermaus.

Die Touren beginnen an der Kupferhütte mit dem Erbstollen. Begleitet von Fachleuten erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Fledermäuse und können aktuelle Flugbilder der Tiere sehen. Zudem wird Nadine Klein ihre Pflegetiere vorstellen, sodass die Besucher die Fledermäuse aus nächster Nähe kennenlernen können. Anmelden zu den Führungen kann man sich unter https://form.typeform.com/to/MOQ6wj5w

Mehr als 20 Werkstätten rund um Idar-Oberstein öffnen

Zusätzlich findet parallel zur „Langen Nacht der Edelsteine“ die Aktion „Offene Werkstätten“ am Samstag und Sonntag, 12. und 13. April, tagsüber (10 bis 19 Uhr) statt. Das ist jedes Jahr eine einzigartige Gelegenheit, Schmuck- und Edelsteingestaltern bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen. Die teilnehmenden Edelstein- und Schmuckgestalter/innen sind mit ihrer Arbeit tief in der Region und seiner jahrhundertelangen Tradition der Edelsteinbearbeitung und Schmuckherstellung verwurzelt. Aus diesem Erfahrungsschatz haben sich die Arbeitsweisen in ganz unterschiedliche Richtungen enwickelt. So findet sich in jeder Werkstatt eine ganz spezifische Formensprache, und auch die Auswahl der verarbeiteten Materialien ist individuell sehr verschieden. Das Ergebnis sind spannende und wunderschöne Schmuckstücke, die nicht nur die Persönlichkeit ihrer Gestalter, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Handwerk und seinen besonderen Techniken widerspiegeln.

Ein großer Dank des Veranstalters, der Messe Idar-Oberstein, geht an die Sponsoren der „Langen Nacht der Edelsteine”, „ohne die ein solcher Event definitiv nicht möglich wäre“, heißt es in einer Pressemitteilung. Unterstützer der Veranstaltung sind die Inhorgenta Munich, Effgen Lapport sowie Schwollener Sprudel.

Weitere Informationen sind auf der Website www.offene-werkstätten-idar-oberstein.de sowie auf der Seite der Messe Idar-Oberstein (www.messe-io.de) zu finden.