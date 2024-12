GAA-Sprengung in Veitsrodt Räuber haben eingefärbte Geldscheine erbeutet 27.12.2024, 13:04 Uhr

i In Veitsrodt wurde in der Nacht zum ersten Weinachtsfeiertag ein Geldautomat gesprengt. Der Schaden ist beträchtlich. HOSSER. Hosser

Wie fast immer in solchen Fällen sind die Schäden am Gebäude weitaus höher als die eigentliche Beute – wobei diese offenbar auch noch unbrauchbar ist.

Laut Polizeipräsidium Trier gibt es erste Hinweise auf die Täter, die in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag einen Geldautomaten in der Filiale der Raiffeisenbank Nahe in Veitsrodt gesprengt haben. „Wir gehen von mindestens zwei maskierten Tätern aus“, antwortet die Pressestelle auf die entsprechende Anfrage der NZ: „Sie sind nach der Tat mit einem dunklen, hochmotorisierten Audi, vermutlich einem Kombi, wohl in Richtung Tiefenstein ...

