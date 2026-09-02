K37 von Göttschied nach Idar Radweg in Idar-Oberstein soll „Harakiritum“ beenden Peter Bleyer 02.09.2026, 09:00 Uhr

i Die Strecke zwischen Idar und Göttschied ist für Fußgänger und Radfahrer kein Vergnügen. Ein Radweg soll die gefährliche Situation entschärfen. Bis zur Realisierung ist es aber noch ein weiter Weg. Reiner Drumm. Rd

Nach intensiver Diskussion hat sich der Birkenfelder Kreistag dafür ausgesprochen, die Planungen für einen Radweg an der gefährlichen Strecke zwischen Göttschied und Idar weiterzuverfolgen. Das Projekt hängt aber maßgeblich von einer Förderzusage ab.

Wer mit dem Fahrrad vom Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied zum Einkaufen oder zur Schule nach Idar fährt, lebt gefährlich. Selbst für Fußgänger ist das Risiko auf dem Randbereich an der stark frequentierten und sehr unübersichtlichen K37 nicht gerade gering.







Artikel teilen

Artikel teilen