Kickbox-Kurs in Idar-Oberstein Queere Jugendliche sollen sich frei bewegen können Vera Müller 17.08.2026, 05:13 Uhr

i Junge queere Menschen sollen sich nicht verstecken müssen und sich verteidigen können: Darum geht es bei einem Kickbox-Kurs in Idar-Oberstein. Jair Cabrera Torres. picture alliance/dpa

Nicht nur das CSD-Attenat in Berlin zeigt: Queere Jugendliche brauchen Räume und müssen sich verteidigen können. Hier setzt ein Angebot des Frauennotrufs Idar-Oberstein in Kooperation mit dem Idarer TV an.

Vermehrt nehmen queere Jugendliche die Beratung des Idar-Obersteiner Frauennotrufs wahr, daher sollen Stärkungs- und Präventionsprogramme, soweit es die Kapazitäten erlauben, auf diese Zielgruppe ausgeweitet werden. Queere Jugendliche sind qkimaf tDy4c_j/HugV6 cqw1tb tDy4c_j/HugV6 junge Menschen, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von der herkömmlichen Norm abweicht TgQPHd|||[] .







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