Quartier Oberstein: Viel Platz zum Spielen und Erholen

Wenn die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden, darf man sich auf eine echte und vor allem weitgehend barrierefreie Aufwertung des Bereichs in der Wasenstraße freuen: Dort könnte viel Platz zum Spielen und Erholen für Kinder und Familien entstehen.
Platz für Familien, zum Spielen, zum Treffen, bunt, vielfältig, weitgehend barrierefrei, mit vielen Bewegungsmöglichkeiten: Der wird im Stadtteil Oberstein dringend benötigt. Vor genau einem Jahr wurden die Weichen für die Weiterentwicklung des direkten Umfelds der Flurschule, dem Herzstück des Quartiers Wasenstraße, gestellt.