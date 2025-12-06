Planung aktualisiert Quartier Oberstein: Viel Platz zum Spielen und Erholen Vera Müller 06.12.2025, 16:00 Uhr

i Die aktualisierte Planung für das Quartier Wasenstraße wurde im Bauausschuss vorgestellt: Es entseht viel Platz zum Spielen und Erholen. Büro BBP/Stadt Idar-Oberstein

Wenn die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden, darf man sich auf eine echte und vor allem weitgehend barrierefreie Aufwertung des Bereichs in der Wasenstraße freuen: Dort könnte viel Platz zum Spielen und Erholen für Kinder und Familien entstehen.

Platz für Familien, zum Spielen, zum Treffen, bunt, vielfältig, weitgehend barrierefrei, mit vielen Bewegungsmöglichkeiten: Der wird im Stadtteil Oberstein dringend benötigt. Vor genau einem Jahr wurden die Weichen für die Weiterentwicklung des direkten Umfelds der Flurschule, dem Herzstück des Quartiers Wasenstraße, gestellt.







