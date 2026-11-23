Solarmodule am Breitsesterhof PV-Module könnten Strom für ganz Baumholder produzieren Sascha Saueressig 23.11.2026, 12:00 Uhr

i Der Höhenzug in der Gemarkung „Auf Hosel“ oberhalb des Aussiedlerhofs und Friedhofs im Ortsteil Breitsesterhof soll für eine Freiflächenphotovoltaikanlage erschlossen werden. Benjamin Werle

Baumholders Stadtrat hat den Weg für ein neues Energieprojekt geebnet und der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugestimmt. Konkret geht es um acht Hektar für eine Freiflächen-PV-Anlage für bis zu acht Megawattpeak am Breitsesterhof.

Seit vielen Jahren will Theo Decker schon auf einer Brachfläche im Ortsteil Breitsesterhof eine Freiflächenphotovoltaikanlage (PV) bauen. Doch bislang fand er keinen Partner, der das Projekt realisieren wollte. Nun ist er mit der Firma Gaia aus Lambsheim übereingekommen, eine knapp acht Hektar große Wiese für erneuerbare Energien zu erschließen.







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