Am Jahresende ist Schluss
Pure Nature schließt Standort in Idar-Oberstein
Die Geschwister Silvia und Klaus Müller gründeten vor fast 30 Jahren Pure Nature. Jetzt wird das Unternehmen verkauft, der Standort Idar-Oberstein geschlossen.
Das ist die nächste Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Idar-Oberstein: Die Pure Nature GmbH im Gewerbegebiet Dickesbacher Straße schließt am Ende des Jahres ihre Pforten. 

Nach fast drei Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmensgeschichte gibt es für die Pure Nature GmbH eine bedeutende Veränderung: Das Unternehmen wurde verkauft, und der Standort in Idar-Oberstein wird Ende des Jahres geschlossen. Das teilt der Gründer und Geschäftsführer Klaus Müller auf Anfrage unserer Zeitung mit.

