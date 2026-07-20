Im Theatersommer Idar-Obersteins werden von Juli bis September sechs kreative Aufführungen an diversen Aufführungsorten zu sehen sein. Oberbürgermeister Frank Frühauf und OIE-Vorstand Thomas Johann freuen sich über das kulturelle Angebot.
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Schon die Pressekonferenz zum diesjährigen Theatersommer in den Räumlichkeiten der OIE AG war besonders. Nicht nur, dass neben Pressevertretern und Sponsoren auch Darsteller und Ideengeber der Aufführungen anwesend waren, die Konferenz wurde auch vom offenen Kanal/Nahe TV aufgezeichnet.