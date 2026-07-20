Idar-Obersteiner Theatersommer
Publikum begeistern mit Witz, Frische und Herz
Voller Vorfreude präsentierten die Sponsoren, die Stadt Idar-Oberstein mit Kulturamt und Darstellende die Plakate zum diesjährig
Voller Vorfreude präsentierten die Sponsoren, die Stadt Idar-Oberstein mit Kulturamt und Darstellende die Plakate zum diesjährigen Theatersommer unter dem Motto: Summer in the City
Leonhard Stibitz

Im Theatersommer Idar-Obersteins werden von Juli bis September sechs kreative Aufführungen an diversen Aufführungsorten zu sehen sein. Oberbürgermeister Frank Frühauf und OIE-Vorstand Thomas Johann freuen sich über das kulturelle Angebot.

Lesezeit 2 Minuten
Schon die Pressekonferenz zum diesjährigen Theatersommer in den Räumlichkeiten der OIE AG war besonders. Nicht nur, dass neben Pressevertretern und Sponsoren auch Darsteller und Ideengeber der Aufführungen anwesend waren, die Konferenz wurde auch vom offenen Kanal/Nahe TV aufgezeichnet.
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