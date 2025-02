Millioneninvestitionen geplant Prüfung bremst Kita-Umbau in Sien Kurt Knaudt 05.02.2025, 15:00 Uhr

i Ebenfalls Thema im Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie war die rund 2,9 Millionen Euro teure Erweiterung der Kita Bergen. Im Sommer soll mit den Arbeiten begonnen werden. Reiner Drumm

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen lässt sich ihre Kindertagesstätten etwas kosten: Auch 2025 sind kräftige Investitionen vorgesehen.

Liegt es an zu viel Bürokratie mit ihren restriktiven Vorgaben oder an einem Prüfer, der seine Aufgabe mehr als nur genau nimmt? Tatsache ist, dass der Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) in Sien seit mehr als einem Jahr auf sich warten lassen.

