Perfide Tat in Idar-Oberstein
Prozess um Schockanruf: Todkranke Tochter am Telefon
Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Schockanrufen. Mit einem besonders perfiden Fall hat das Amtsgericht Ida
Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Schockanrufen. Mit einem besonders perfiden Fall hat das Amtsgericht Idar-Oberstein aktuell zu tun.
Bernd Weißbrod/dpa

Ein grausamer Betrugsversuch beschäftigt aktuell das Amtsgericht Idar-Oberstein: Mit einem Schockanruf sollte eine 87-Jährige dazu gebracht werden, Geld für ihre vermeintlich todkranke Tochter zu übergeben. Im Prozess erzählte sie vom Tag der Tat.

Lesezeit 4 Minuten
Mit einem besonders perfiden Schockanruf-Fall muss sich das Amtsgericht Idar-Oberstein derzeit befassen: Eine vermeintlich krebskranke Tochter und ein lebensrettendes, äußerst kostspieliges Medikament sind die Pfeiler der Geschichte, mit der eine 87-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht werden sollte.
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