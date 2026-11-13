Perfide Tat in Idar-Oberstein Prozess um Schockanruf: Todkranke Tochter am Telefon Peter Bleyer 13.11.2026, 09:28 Uhr

i Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Schockanrufen. Mit einem besonders perfiden Fall hat das Amtsgericht Idar-Oberstein aktuell zu tun. Bernd Weißbrod/dpa

Ein grausamer Betrugsversuch beschäftigt aktuell das Amtsgericht Idar-Oberstein: Mit einem Schockanruf sollte eine 87-Jährige dazu gebracht werden, Geld für ihre vermeintlich todkranke Tochter zu übergeben. Im Prozess erzählte sie vom Tag der Tat.

Mit einem besonders perfiden Schockanruf-Fall muss sich das Amtsgericht Idar-Oberstein derzeit befassen: Eine vermeintlich krebskranke Tochter und ein lebensrettendes, äußerst kostspieliges Medikament sind die Pfeiler der Geschichte, mit der eine 87-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht werden sollte.







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