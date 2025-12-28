Projektchor überzeugte im Gottesdienst

Der Projektchor ist seit neun Jahren aktiv und tritt zweimal jährlich, vor Ostern und Weihnachten, in der katholischen Kirche in Rhaunen auf. Kurz vor den Feiertagen begeisterten die Sänger unter der Leitung von Christina Conrad wieder einmal.

Festlicher hätte die heilige Messe am Sonntag in der katholischen Kirche nicht sein können. Zelebriert von Pater Majobi Amickattu, wurde er mitgestaltet vom Projektchor unter Leitung von Christina Conrad.

Das erste Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ mit dem Text von Friedrich Spee (1622) nahm Bezug auf den Eröffnungsvers der Messe vom Propheten Jesaja im Alten Testament.