Rah ist erkrankt: Programmänderung zum Auftakt der Jazztage
Rah ist erkrankt
Programmänderung zum Auftakt der Jazztage
Das ist schade: Der Sänger der mit Spannung erwarteten Berliner Formation „Rah and the Ruffcats“, die am Freitagabend die Idar-Obersteiner Jazztage auf der Marktplatzbühne hätten eröffnen sollen, ist krank. Doch das Kulturamt hat Ersatz gefunden.
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Kurz vor Beginn der diesjährigen Idar-Obersteiner Jazztage kommt es zu einer kurzfristigen Programmänderung: Die Berliner Formation „Rah and the Ruffcats“ hat ihren geplanten Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, Sänger Rah ist erkrankt.