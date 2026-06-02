Rah ist erkrankt
Programmänderung zum Auftakt der Jazztage
Das renommierte Live-Salsa-Orchester Chacán wird am Freitagabend auf der Marktplatzbühne stehen und die Jazztage 2026 eröffnen.
Das renommierte Live-Salsa-Orchester Chacán wird am Freitagabend auf der Marktplatzbühne stehen und die Jazztage 2026 eröffnen.
chacan-pressfoto

Das ist schade: Der Sänger der mit Spannung erwarteten Berliner Formation „Rah and the Ruffcats“, die am Freitagabend die Idar-Obersteiner Jazztage auf der Marktplatzbühne hätten eröffnen sollen, ist krank. Doch das Kulturamt hat Ersatz gefunden.

Lesezeit 1 Minute
Kurz vor Beginn der diesjährigen Idar-Obersteiner Jazztage kommt es zu einer kurzfristigen Programmänderung: Die Berliner Formation „Rah and the Ruffcats“ hat ihren geplanten Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, Sänger Rah ist erkrankt.

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