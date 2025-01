Probleme mit Müllabholung im Brandwaldweg in Birkenfeld

Seit Januar wird er Müll im Brandwaldweg nicht mehr vor der Haustür abgeholt. Grund dafür sind die Bauarbeiten, die aktuell in der Winterpause stecken. Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Anwohner ein Problem. So reagiert die Stadt Birkenfeld.