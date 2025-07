Container seien grundsätzlich ein leidiges Thema: ob Biomüll, Altglas oder nun Altkleider... Das betont die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufgrund der geänderten Bestimmungen für die Entsorgung von Altkleidern seien die verbliebenen Container im Stadtgebiet meist gut gefüllt – beziehungsweise überfüllt. Weitere zur Entsorgung vorgesehenen Kleidung werde dann oft einfach vor den Sammelbehältern abgelegt. Das ist kein Idar-Obersteiner Phänomen, auch andere Kommunen klagen über ähnliche Probleme. Das städtische Ordnungsamt weist darauf hin, dass dieses Verhalten eine illegale Müllablagerung darstellt, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Bis zu 5000 Euro kann das kosten, das hänge vom Einzelfall ab. Wie beim Müll versuche man, einem möglichen Verursacher auf die Spur zu kommen. „Das klappt natürlich nicht immer, so viel Personal haben wir gar nicht“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Verbraucher sind ob der neuen EU-Richtlinie verunsichert

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die EU-Richtlinie zur „Getrenntsammelpflicht von Textilien“. Demnach dürfen Textilien nicht mehr im Restmüll entsorgt, sondern sollen über Altkleidercontainer gesammelt werden. Verschmutzte oder zerrissene Kleidung, ölige Lappen oder sonstige verdreckte Textilien gehören jedoch nach wie vor in die Restmülltonne und nicht in den Altkleidercontainer. „Ziel der neuen Regelung war es eigentlich, die Recyclingquote zu erhöhen und Textilien vor der Verbrennung zu bewahren. Über die geänderten Bestimmungen wurden zunächst vielfach falsche Informationen verbreitet, was zur Verunsicherung der Verbraucher führte. Gleichzeitig wurde aber auch vor einem Kollaps des bisherigen Systems gewarnt, was sich leider bewahrheitet hat“, betont die Verwaltung. Vor allem karitative Organisationen hätten bereits Container abgebaut.

Früher standen 77 solcher Sammelbehältnisse auf öffentlichen Flächen der Stadt, aktuell sind es noch 44. Ihre Container zurückgezogen haben der Malteser Hilfsdienst und die Eurocycle GmbH. Warum? Die Menge sei zu groß, die Qualität zu schlecht. Das Geschäft lohne sich kaum noch.

Überlastung der verbliebenen Sammelbehälter als Folge

Die Folge: Die Zahl der Sammelstellen im Stadtgebiet sei stark rückläufig. Mittlerweile seien es ausschließlich private Anbieter, die Container aufstellen. Durch diese doppelte Problemlage – höhere Altkleidermengen bei gleichzeitig weniger Containern – komme es zu einer Überlastung der verbliebenen Sammelbehälter mit den geschilderten Folgen. Spezielle Spots gebe es nicht, betont die Verwaltung, das Problem sei im gesamten Stadtgebiet zu beobachten.

Das städtische Ordnungsamt appelliert daher an die Bürger, bei vollen Altkleidercontainern keine weiteren Säcke mehr an den Sammelstellen abzulegen: „Zum einen stellt dies eine illegale Müllentsorgung dar, zum anderen wird diese Kleidung dadurch oftmals verdreckt oder durchnässt. Sie kann dann nicht mehr als Alttextil wiederverwertet und teilweise sogar nicht einmal mehr recycelt werden. Also genau das Gegenteil von dem, was die neue Regelung eigentlich bewirken sollte.“ Die Stadt habe insgesamt keinen Einfluss auf das Thema. Man könne nur appellieren oder in bestimmten Fällen ordnungsrechtlich agieren.