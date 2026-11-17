Sessionsauftakt bei der HKG Prinzenpaar fest in der Heimbacher Fastnacht verankert 17.11.2026, 10:11 Uhr

i Prinzessin Victoria I. und Prinz Noah I. mit dem HKG-Elferrat und Sitzungspräsident Bernd Alsfasser bei der Inthronisierung in der Hesenbinderhalle. Werle Benjamin

Mit einem launigen Auftakt in die Session 2026/27 präsentiert die HKG ihr neues Prinzenpaar Victoria I. und Noah I. Das Motto lautet: „Clowns, Artisten, Narretei, HKG-Manege frei“ und gut 120 Aktive auf und hinter der Bühne machen mit.

In der Session 2026/27 verwandelt sich die Bühne der Besenbinderhalle in einen großen Zirkus. Denn als diesjähriges Motto verkündete Sitzungspräsident Bernd Alsfasser „Clowns, Artisten, Narretei, HKG-Manege frei“.Viele Gäste waren zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit in die Besenbinderhalle gekommen, um die feierliche Inthronisierung des neuen Prinzenpaares mitzuerleben.







Artikel teilen

Artikel teilen