Werksausschuss VG Baumholder Preise für Wasser und Abwasser sollen stabil bleiben Sascha Saueressig 22.01.2026, 09:00 Uhr

i Neben der PV-Anlage auf dem Dach des Dienstgebäudes an der Kläranlage soll nun auch im Hang zu den Smith Barracks eine Freiflächenanlage gebaut werden. Benjamin Werle

Der Werksausschuss in hat sich in Baumholder mit dem Wirtschaftsplan für 2026 und der Entgeltberechnung für den Wasserbezug und die Abwasserbeseitigung der VG-Werke auseinandergesetzt. Die Lieferungen an die US-Liegenschaft stützten die Kalkulation.

Am 11. Februar sollen die neuen Bescheide für den Bezug von Wasser und die Abrechnung der Abwassergebühren herausgehen. Daher herrscht etwas Druck, die Preise für das Jahr neu festzusetzen, wie VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser in der Sitzung des Werksausschusses erläuterte.







