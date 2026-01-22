Der Werksausschuss in hat sich in Baumholder mit dem Wirtschaftsplan für 2026 und der Entgeltberechnung für den Wasserbezug und die Abwasserbeseitigung der VG-Werke auseinandergesetzt. Die Lieferungen an die US-Liegenschaft stützten die Kalkulation.
Am 11. Februar sollen die neuen Bescheide für den Bezug von Wasser und die Abrechnung der Abwassergebühren herausgehen. Daher herrscht etwas Druck, die Preise für das Jahr neu festzusetzen, wie VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser in der Sitzung des Werksausschusses erläuterte.