Darüber spricht Idar-Oberstein Praxis Graf: Wie reagiert die Staatsanwaltschaft? Vera Müller 02.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Graf-Praxis im Stadtteil Oberstein bestand seit dem Jahr 1988. Hosser

Die Ereignisse rund um die Praxis Michael Graf in Idar-Oberstein sind nach wie vor Gesprächsthema in der Stadt. Wie lässt sich die Geschichte zum jetzigen Zeitpunkt bewerten? Alles eine Frage des Blickwinkels.

Wie geht es weiter? Wann gibt es ein Signal der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach? Der Idar-Obersteiner Hausarzt Michael Graf hat vor vier Wochen Strafanzeige erstattet. Er hat nach eigener Aussage gemeinsam mit anderen Zeugen in seiner früheren Praxis in Oberstein, die im Juli zur Nebenbetriebsstätte der Praxis Adlany (Rhaunen) geworden war, Vorfälle beobachtet, die bei ihm den Verdacht aufkommen ließen, dass die beiden in Oberstein eingesetzten ...







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