Die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum wird zunehmend schwierig. Auf kommunalpolitischer Ebene werden Konzepte implantiert: mit eher mäßigem Erfolg. In der VG Herrstein-Rhaunen gibt es diesbezüglich nun allerdings sehr gute Nachrichten.
Ein wichtiger Baustein in der hausärztlichen Versorgung der VG Herrstein-Rhaunen ist die Allgemeinarzt-Praxis Bernd Böhnlein mit einem umfassenden Leistungs- und Kompetenzspektrum sowie einem starken Mitarbeiterinnen-Team. Nun steht eine Veränderung an: Ernst Ludwig Wocker (Facharzt für Innere Medizin und Radiologie), der mit 70 Jahren seinen Ruhestand antritt und seit Dezember 2019 Bernd Böhnlein unterstützt hat, verlässt die Praxis.