Hausärztliche Versorgung Praxis Böhnlein in „Werzbach“: Einer geht, eine kommt 28.09.2025, 12:12 Uhr

i Eine gute Nachricht mit Blick auf die hausärztliche Versorgung: Barbara Schleuter verstärkt ab dem 1. Oktober die Praxis Bernd Böhnlein in Niederwörresbach. Es gibt einen nahtlosen Übergang. Ernst Ludwig Wocker (stehend) tritt seinen Ruhestand an. Wibke Schöfferle

Die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum wird zunehmend schwierig. Auf kommunalpolitischer Ebene werden Konzepte implantiert: mit eher mäßigem Erfolg. In der VG Herrstein-Rhaunen gibt es diesbezüglich nun allerdings sehr gute Nachrichten.

Ein wichtiger Baustein in der hausärztlichen Versorgung der VG Herrstein-Rhaunen ist die Allgemeinarzt-Praxis Bernd Böhnlein mit einem umfassenden Leistungs- und Kompetenzspektrum sowie einem starken Mitarbeiterinnen-Team. Nun steht eine Veränderung an: Ernst Ludwig Wocker (Facharzt für Innere Medizin und Radiologie), der mit 70 Jahren seinen Ruhestand antritt und seit Dezember 2019 Bernd Böhnlein unterstützt hat, verlässt die Praxis.







