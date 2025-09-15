Beim Jubiläumsflugtag in Göttschied war ein Nachbau der legendären Junkers Junior der Blickfang. Zum 75. Geburtstag des Aero-Clubs Idar-Oberstein kamen viele Gratulanten.

Der Aero-Club Idar-Oberstein feierte sein 75-jähriges Jubiläum mit einem großen Flugtag. Anlässlich der offiziellen Jubiläumsveranstaltung ließen es sich viele prominente Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft nicht nehmen, dem Aero-Club persönlich zu diesem Jubiläum zu gratulieren.

Als besonderen Gast konnte Vorsitzender Wilfried Feil den Präsidenten des Deutschen Aero-Clubs, Claus Cordes, erstmals in Idar-Oberstein begrüßen. Er war am Sonntagvormittag stilgerecht mit dem Flugzeug eingeflogen und in Göttschied gelandet. Bei schwierigstem Wetter hat er den weiten Weg aus Norddeutschland mit seinem Ultraleichtflugzeug nicht gescheut, um den Idar-Obersteiner Fliegerkameraden die Glückwünsche des Bundesverbandes zu überbringen.

Ein besonderer Hingucker war das Flugzeug des Präsidenten. Es handelt sich um einen modernen Nachbau der legendären Junkers Junior, der kleinen Schwester der bekannten JU 52. Claus Cordes hat im Frühjahr 2025 mit diesem wunderschönen Wellblechflieger in einer einzigartigen Tour 14.000 Kilometer zurückgelegt und dabei zwölf europäische Länder bereist. Stolz sind die Idar-Obersteiner Flieger darauf, dass diese Maschine nun auch in Idar-Oberstein bewundert werden konnte.

i Aeroclub- Vorsitzender Wilfried Feil (Mitte) begrüßte viele Ehrengäste: (von links) Bernd Pohl, Thomas Klein, Landrat Miroslaw Kowalski, Thorsten Rothfuchs, Joachim Billert, Claus Cordes, Oberbürgermeister Frank Frühauf und MdL Hans-Jürgen Noss. Niklas Dietz

In den vielen kurzweiligen Ansprachen der Gratulanten wurde die 75-jährige Geschichte des Vereines gewürdigt. Als im Jahr 1950 die private Fliegerei wieder genehmigt wurde, war dies das Startsignal für die Gründung des Deutschen Aero-Clubs. Gleichzeitig gründeten sich in diesem Jahr in ganz Deutschland viele Vereine, die sich dem Flugsport verschrieben. So wurde auch am 13. November 1950 im Hotel Schwan in Idar der Aero-Club Idar-Oberstein gegründet.

Bemerkenswert für die damalige Zeit war, dass die gemeinsame Begeisterung für die Fliegerei Mitglieder aus allen Stadtteilen und den Orten der Umgebung zusammenbrachte. Zunächst wurde neben dem bereits etablierten Modellflug mit einem selbstgebauten Segelflugzeug vom Typ SG 38 auf den Flugplätzen der Umgebung und auf einer Wiese bei Allenbach geflogen. Erst 1957 wurde der Flugplatz Göttschied mit Unterstützung von Stadt und Ortsgemeinde Göttschied von einem amerikanischen Militär-Bataillon als Übung für den Bau eines Feldflugplatzes erstellt.

In den folgenden Jahren entwickelte sich die private Fliegerei und damit auch der Aero-Club Idar-Oberstein prächtig. Es wurden Flugzeuge von den Vereinsmitgliedern selbst gebaut, aber auch gekauft. Der Flugplatz wurde ausgebaut und durch verschiedene Baumaßnahmen wie Flugzeughallen, Tower und Gaststätte erweitert.

Im Jubiläumsjahr hat der Verein 154 Mitglieder, davon 80 Aktive. Vier Segelflugzeuge, ein Motorsegler, drei Ultraleichtflugzeuge und ein viersitziges Motorflugzeug stehen heute im Vereinseigentum und werden von den Mitgliedern rege genutzt. Besonders aktiv zeigt sich der Verein in der Jugendarbeit. Durch die ehrenamtliche Ausbildung in allen Sparten werden Jugendliche und auch Erwachsene an die Faszination Fliegen herangeführt und zu verantwortungsvollen Piloten ausgebildet.

Nicht wenige Mitglieder haben in den vergangenen Jahren daraus auch ihren Beruf abgeleitet und sind heute professionell in der Luftfahrt tätig. Der Aero-Club Idar-Oberstein wurde von den Ehrengästen als moderne, zukunftsorientierte aber auch traditionsbewusste Gemeinschaft gewürdigt. Nicht zuletzt unterhält der Club mit dem Verkehrslandeplatz Idar-Oberstein vollständig ehrenamtlich ein wichtiges Stück der städtischen Infrastruktur und stellt die Erreichbarkeit der Region durch die Luft sicher.

Ein weiteres Highlight der Jubiläumsveranstaltung war ein Vortrag des heute 92-jährigen Ehrenmitgliedes Erwin Pauly, der als damals 17-Jähriger bei der Gründungsversammlung dabei war. In lockeren Worten erzählte er Anekdoten aus der Gründungszeit und schlug damit den Bogen zwischen Tradition und Fortschritt.