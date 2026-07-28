Ein kleiner Funke hätte verheerende Folgen haben können: In Rötsweiler stoppten Einsatzkräfte gerade noch rechtzeitig ein Feuer.
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Die Wehren aus Oberbrombach, Niederbrombach, Sonnenberg und Siesbach rückten nach Rötsweiler aus und konnten ein Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Nach Angaben von Wehrleiter Lars Benzel sei es dem schnellen und koordinierten Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken, dass sich der Brand unterhalb der Leitplanke nicht zu einem größeren Flächenbrand ausweiten konnte.