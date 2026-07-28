Feuerwehr greift schnell ein
Potenziellen Flächenbrand im Keim erstickt
Einen größeren Flächenbrand konnte die Feuerwehr verhindern, indem sie rasch die Flammen unterhalb der Leitplanke an der B41 zwi
Einen größeren Flächenbrand konnte die Feuerwehr verhindern, indem sie rasch die Flammen unterhalb der Leitplanke an der B41 zwischen Rötsweiler und Oberbrombach löschte.
Christian Schulz. Hosser

Ein kleiner Funke hätte verheerende Folgen haben können: In Rötsweiler stoppten Einsatzkräfte gerade noch rechtzeitig ein Feuer. 

Lesezeit 1 Minute
Die Wehren aus Oberbrombach, Niederbrombach, Sonnenberg und Siesbach rückten nach Rötsweiler aus und konnten ein Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Nach Angaben von Wehrleiter Lars Benzel sei es dem schnellen und koordinierten Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken, dass sich der Brand unterhalb der Leitplanke nicht zu einem größeren Flächenbrand ausweiten konnte.
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