In fünf Wochen schließt die Postbank-Filiale in Idar-Oberstein. Wie geht es für die Kunden weiter? Bleiben Postdienstleistungen erhalten?

Seit März ist es bekannt, nun steht die Schließung der Postbank-Filiale in der Hauptstraße 279 in Idar-Oberstein an. Ab dem 16. September ist die Filiale dort geschlossen. Bis dahin steht das Postbank-Team den Kunden wie gewohnt zur Verfügung. Die Postbank informiert per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahe gelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann.

Wer Post- und Paketdienstleistungen benötigt, findet sie in der Nähe in der Partnerfiliale der Deutschen Post in der Bismarckstraße 5a-13f am Idarer Marktplatz (Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, und 14 bis 17.30 Uhr, Samstag, 9 bis 12.30 Uhr). Eine alternative Filiale der Postbank findet sich am Europaplatz 17, Bad Kreuznach. Dort können Kunden sich zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen. Sie erhalten hier auch Postdienstleistungen, können Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen. Auch Geldautomaten und Serviceterminals für die täglichen Bankgeschäfte wie Überweisungen, Daueraufträge und den Ausdruck von Kontoauszügen gibt es in dieser Filiale. Auf Wunsch bietet die Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen rund um die eigene Immobilie auch bei Kunden zu Hause an. Neben den Filialen steht den Kunden das neue regionale Beratungscenter für die Beratung per Video und Telefon zur Verfügung. Geschulte Berater bieten das gesamte Produktportfolio der Postbank an, von der Geldanlage über die Vorsorge bis hin zu Privatkrediten (Tel. 06131/203 970, www.postbank.de /beratungscenter).

Kostenloses Telefon-Banking

Die Postbank gehört zusammen mit Deutsche Bank, Commerzbank und Hypo-Vereinsbank zur Cash Group. Damit stehen den Kunden der Postbank alle Geldautomaten der Cash Group Banken kostenlos zur Verfügung. Unter www.postbank.de/geldautomaten findet man neben den Geldautomaten der Postbank auch die Geräte der Cash- Group-Partner. Die Karte zeigt auch die zahlreichen Einzelhandelsgeschäfte an, die den sogenannten Cash Back-Bargeldservice anbieten: Beim bargeldlosen Einkauf kann man sich in diesen Geschäften bis zu 200 Euro kostenlos in bar auszahlen lassen. Diese Geschäfte sind in der Karte mit einem Einkaufswagen gekennzeichnet.

Darüber hinaus können Postbank-Kunden an 12.500 Standorten in Deutschland Beträge bis 1000 Euro am Tag abheben oder einzahlen. Der Service ist in der Postbank-App unter „Bargeld-Code“ zu finden. Dort können Kunden einen Barcode erzeugen, mit dem sie innerhalb von zwei Stunden bei einem teilnehmenden Einzelhändler Geld erhalten beziehungsweise einzahlen können. Sie müssen den Barcode lediglich an der Kasse vorzeigen. Die App zeigt Standorte in der Nähe an. Weitere Informationen gibt es unter www.postbank.de/bargeld-code. Zusätzlich zum Online-Banking bietet die Postbank auch das kostenlose Telefon-Banking an. Dafür benötigt man kein Smartphone. Ein gewöhnliches Telefon genügt.

Angebot bleibt

Zu den Hintergründen hieß es im März auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wie andere Institute auch prüft die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz. Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg.“ Das gelte sowohl für das klassische Online-Banking als auch für den Online-Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten, oder ergänzende digitale Angebote wie die virtuelle Verbindung zu unseren Beraterinnen und Beratern. Diese Veränderungen führten dazu, dass Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen. Im Zuge der Schließung seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen worden, wurde im März informiert. Alle Kundenberater würden unverändert beschäftigt, in anderen Filialen oder einem der regionalen Beratungscenter. Mit den anderen Mitarbeitenden sei man in Gesprächen. Abhängig von der individuellen Situation komme hier im Rahmen bestehender betrieblicher Regelungen neben der Beschäftigung in anderen Bereichen der Bank eine Reihe von Instrumenten zum Einsatz, wie etwa Altersteilzeit oder Abfindungen.

Und Post- und Paketdienstleistungen? Welche Lösung gibt es hierfür? „Unser Unternehmen wird präsent bleiben und Dienstleistungen rund um Brief und Paket anbieten. Unseren Kunden in Idar-Oberstein bieten wir dafür ein eng geknüpftes postalisches Netz bestehend aus sechs Postfilialen (Bismarckstraße 5a-13f, Bahnhofstraße 11, Im Stäbel 1, Gottschieder Straße 39, Tiefensteiner Straße 229 und Zwischen Wasser 13), einem DHL-Paketshop (Kirchenbollenbacher Straße 43), sechs DHL-Packstationen (Hauptstraße 279, Vollmersbachstraße 65, Otto-Decker-Straße 7, Vollmersbachstraße 75, Michelswiese 1 und Zwischen Wasser 13) sowie einer Poststation (Göttschieder Straße 79) an“, betont die DHL Group auf Nachfrage unserer Zeitung.