Die Postbank-Filiale in Oberstein wird im Laufe des dritten Quartals 2025 schließen. Einen konkreten Termin könne man noch nicht nennen, sagt ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Post- und Paketdienstleistungen könnten Kunden auch danach im gewohnten Umfang nutzen. Dafür werde die Deutsche Post rechtzeitig eine Partnerfiliale in der Nähe zur Verfügung stellen, in der Regel in einem Geschäft des Einzelhandels.

Alle Kunden werden etwa sechs Wochen vor der Schließung durch Aushänge in der Filiale und Handzettel über den Termin und weitere Details, etwa die Partnerfiliale, die das Angebot an Postdienstleistungen übernimmt, informiert, führt der Sprecher aus. Eine alternative Filiale der Postbank mit SB-Bereich und Beratung rund um das Thema Geld befindet sich am Europaplatz 17 in Bad Kreuznach.

Per Video und Telefon

Neben den Filialen stünden das neue Regionale Beratungscenter für die Beratung per Video und Telefon zur Verfügung. Geschulte Berater böten das ge­sam­te Pro­dukt­port­fo­lio der Postbank an, von der Geld­an­la­ge über die Vor­sor­ge bis hin zu Pri­vat­kre­di­ten (Tel. 06131/203970). Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung findet man unter www.postbank.de/beratungscenter.

Die kostenlose Bargeldversorgung in Idar-Oberstein sei auch nach der Schließung der Filiale gewährleistet. Die Postbank gehört zusammen mit Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank zur Cash Group. Damit stünden den Kunden der Postbank alle Geldautomaten der Cash Group Banken kostenlos zur Verfügung. Unter www.postbank.de/geldautomaten finde man neben den Geldautomaten der Postbank auch die Geräte der Cash Group-Partner. Die Karte zeige auch die zahlreichen Einzelhandelsgeschäfte an, in denen Kunden der Postbank sich kostenlos mit Bargeld versorgen können. Viele Einzelhändler böten etwa den sogenannten Cashback-Bargeldservice an: Beim bargeldlosen Einkauf kann man sich in diesen Geschäften bis zu 200 Euro kostenlos in bar auszahlen lassen. Diese Geschäfte sind in der Karte mit einem Einkaufswagen gekennzeichnet.

Zusätzlich können Kundinnen und Kunden der Postbank mit dem „Bargeld-Code“ an 12.500 Standorten in Deutschland Beträge bis 1000 Euro am Tag abheben oder einzahlen. Der Service ist in der Postbank-App unter „Bargeld-Code“ zu finden. Die App zeigt Standorte in der Nähe an, ebenso die interaktive Karte unter www.postbank.de/geldautomaten. Hier sind die Geschäfte mit einem Barcode gekennzeichnet.

Keine Kündigungen

Darüber hinaus gibt es in Idar-Oberstein Geldautomaten der Cash Group, an denen Kunden der Postbank kostenlos Geld abheben können: Commerzbank, Hauptstraße 99; Deutsche Bank, Hauptstraße 7. Überweisungsträger kann man auch künftig mit einem Girobriefumschlag an die Kontoführung der Postbank schicken. Dieser Service sei bei einigen Kontomodellen allerdings nicht im Preis inbegriffen. Außer dem Online-Banking biete die Postbank auch das kostenlose Telefonbanking an. Dafür benötigt man kein Smartphone. Ein gewöhnliches Telefon genügt.

„Wenn wir eine Filiale schließen, ziehen wir uns vollständig aus dem jeweiligen Standort zurück, das gilt ebenso für die SB-Geräte. Die Postbank ist mit ihren Filialen in der jeweiligen Immobilie Mieter, zur Zukunft der Gebäude können wir deshalb keine Aussage treffen. Zu den Geschäftsbeziehungen im Rahmen dieser Mietverhältnisse äußern wir uns nicht“, sagt der Sprecher.

Dabei habe das Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Alle Kundenberater würden unverändert beschäftigt, in anderen Filialen oder einem der Regionalen Beratungscenter. Mit den anderen Mitarbeitenden sei man in Gesprächen. Abhängig von der individuellen Situation komme hier im Rahmen bestehender betrieblicher Regelungen neben der Beschäftigung in anderen Bereichen der Bank eine Reihe von Instrumenten zum Einsatz, wie etwa Altersteilzeit oder Abfindungen.

Digitale Dienstleistung

Zu den Hintergründen: „Wie andere Institute auch prüft die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz. Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg.“ Das gelte sowohl für das klassische Online-Banking als auch für den Online-Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten, oder ergänzende digitale Angebote wie die virtuelle Verbindung zu unseren Beraterinnen und Beratern. Diese Veränderungen führten dazu, dass Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen.

Die Postbank werde dieser Entwicklung in Zukunft noch stärker entsprechen und sich im wachsenden Bereich digitaler Bankdienstleistungen stärker positionieren. Dafür werde in den kommenden Jahren ein vollständig digitales Produkt- und Serviceangebot geschaffen.

„Fläche abdecken“

Im Oktober 2023 habe man darüber informiert, dass das Postbank-Filialnetz in den kommenden Jahren an die veränderte Nachfrage angepasst und die Anzahl der bundesweiten Standorte von rund 550 bis Ende 2026 schrittweise auf rund 320 reduziert werde. In 200 dieser Standorte werden im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Post weiterhin Post- und Paketdienstleistungen angeboten. An weiteren 120 Standorten der Postbank können sich Kunden in einem neuen, ausschließlich auf Bankdienstleistungen fokussierten Filialformat persönlich vor Ort beraten lassen: „Wir haben darauf geachtet, dass wir in Ballungsgebieten und auch in der Fläche weiterhin gut vertreten sind. Auch wenn dies nicht überall möglich ist, ist uns wichtig, dass wir die Fläche weiterhin gut abdecken. Insbesondere die Bargeldversorgung stellen wir flächendeckend sicher.“ Mit Blick darauf habe die Postbank sich entschieden, ihre Filiale in Idar-Oberstein zu schließen.

Die Deutsche Post DHL arbeite daran, den Kunden vor Ort weiterhin Postdienstleistungen rund um Brief und Paket anbieten zu können. Sobald diesbezüglich etwas spruchreif sei, werde man darüber informieren, heißt es vonseiten der DHL Group-Pressestelle.