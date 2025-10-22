Sowohl VG- als auch Stadtrat Baumholder tragen die zuvor von Kreistag und Stadtrat Idar-Oberstein beschlossenen Bürgschaften fürs Klinikum Idar-Oberstein mit. Allerdings fordert die SPD eine Diskussion, wie künftig mit den Anteilen verfahren wird.
Lesezeit 3 Minuten
Neben dem Kreistag und dem Stadtrat Idar-Oberstein haben am Montagabend auch der Verbandsgemeinderat und der Stadtrat in Baumholder weitere Hilfen für das Klinikum Idar-Oberstein beschlossen. Im Zuge der einstimmigen Beschlüsse beider Gremien tragen die Verbandsgemeinde (VG) sowie die Stadt Baumholder anteilig jeweils 64.