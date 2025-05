Das Konzept Doppelkonzert beim Jubiläumsauftritt des Musikvereins Mörschied in der Messe Idar-Oberstein funktionierte prima: Die Supertramp-Coverband Century´s Crime brillierte im Anschluss an das Symphoniekonzert.

Es war die würdige Fortsetzung eines gelungenen Abends. Seinen 95. Geburtstag feierte der Musikverein Mörschied mit einem großartigen Konzert in der Messe Idar-Oberstein (wir berichteten). Entsprechend dem Anlass sollte auch die After-Show-Party etwas Besonderes werden. Dazu hatte der Musikverein die Supertramp-Coverband Century´s Crime engagiert. Das war nicht ganz zufällig, denn deren Saxofonist Heiko Sahl ist gebürtiger Mörschieder.

Mehr als die Hälfte der 400 Besucher entschieden sich zum Kauf eines Kombi-Tickets und damit auch zur Berechtigung, das Anschlusskonzert zu besuchen. Enttäuscht wurden sie nicht. Century´s Crime setzten die Supertramp-Klassiker derart perfekt in Szene, dass man bei geschlossenen Augen wahrlich die echte Band um die Masterminds Roger Hodgson und Rick Davies vor sich wähnte. Da stimmte einfach alles. Alle Charterfolge der Band, die ihre Hochphase in den 1970er- und frühen 80er-Jahren hatte, wurden angestimmt. Da fehlte weder das „Breakfast in America“ noch der „Dreamer“.

Musikalisches Highlight war sicherlich „School“, was ebenso authentisch wie spielfreudig vorgetragen wurde. Natürlich hatte Supertramp nicht so viele Superhits, um damit ein zweistündiges Konzert zu füllen. Bei den etwas unbekannteren Stücken fühlte sich die Gruppe im Publikum, die primär wegen dem Mörschieder Musikverein gekommen war, nicht so ganz mitgenommen, während die richtigen Supertramp-Fans auch hier voll auf ihre Kosten kamen und überschwängliche Begeisterung zeigten. Heiko Sahl, ein wahrlicher Könner am Saxofon und Klarinette begeisterte ebenso wie seine Bandkollegen Thomas Burlefinger (Keyboards, Gesang), Pino G. (Gesang, Gitarre, Piano) und die Rhythmussektion mit Wolf Heil (Drums) und Jürgen Kochler am Bass. So fand das Jubiläumskonzert einen würdigen An- und Abschluss.