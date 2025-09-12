Der Transport eines Schwimmpools auf einem Anhänger wurde auf der Weiberswoogbrücke am Freitagvormittag jäh gestoppt. Das in Fahrtrichtung Oberstein fahrende Gespann wurde von einer starken Windböe erfasst, die den Anhänger samt Pool auf die Seite stürzen ließ. Das Zugfahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich glücklicherweise kein weiteres Fahrzeug im Gefahrenbereich.

i Mittels Autokran wurde das Gespann wieder aufgerichtet. Hosser

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle mit zwei Streifenwagenbesatzungen. Ein Abschleppunternehmen wurde durch einen Autokran bei der Aufstellung des Anhängers unterstützt. Im Verlauf der Bergung staute sich der Verkehr massiv zurück bis weit auf die halbseitig gesperrte Nahe-Überbauung. In der Mainzer Straße ging ebenso zeitweise nichts mehr. Der Anhänger wurde abgeschleppt, das Zugfahrzeug konnte die Unfallstelle selbstständig verlassen. Der Pool wurde stark beschädigt. Wie hoch die genaue Schadenshöhe ist, steht noch nicht fest. scc